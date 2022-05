Azimut: nel trimestre utile stabile a 96 mln, in linea con i target 2022

Azimut, il risultato trimestrale è in linea con il target per il 2022 di 400 milioni di utili

Il gruppo del risparmio gestito, Azimut, archivia il primo trimestre dell'anno con un utile stabile, riportando un risultato netto positivo a 95,5 milioni a fronte di 96,8 milioni dello stesso periodo del 2022. Il risultato, si legge nella nota, è in linea con il target per il 2022 di 400 milioni di utili. I ricavi consolidato salgono a 327,2 milioni da 273, 5 milioni grazie soprattutto al forte incremento delle commissioni ricorrenti in crescita del 18%.

Il patrimonio totale di Azimut a fine marzo 2022 si attesta a 83,4 miliardi, rispetto ai 83,8 miliardi di fine aprile, comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato. La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo, che non include il dividendo per cassa da pagare a fine maggio, è positiva per 508,4 milioni in miglioramento rispetto ai 408,5 milioni di fine dicembre 2021.

“I solidi risultati finanziari del primo trimestre sono guidati da flussi resistenti e dalla crescita delle commissioni ricorrenti, ha commentato il presidente Pietro Giuliani. “Anche se la performance da inizio anno, ha continuato Giuliani, conta un contesto di mercato incerto, la qualità della nostra raccolta, l'offerta di prodotti innovativi e le competenze dei nostri consulenti finanziari e gestori hanno permesso di generare per i nostri clienti una sovraperformance a fine aprile di +2.65% rispetto all'indice italiano del settore del risparmio gestito che si attesta in calo del 6,34% a fine aprile”.

“I nostri clienti godono comunque di una performance media ponderata netta di 12,8% in poco più di tre anni. Restiamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi di 6-8 miliardi di euro di raccolta netta e di almeno 400 milioni di euro di utile netto per l'esercizio 2022 in condizioni di mercato normali”, ha concluso Giuliani.