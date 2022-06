Baker Tilly International, in Italia la “Legal Conference 2022”

Baker Tilly International, la Legal Conference 2022 si terrà a Bologna

Il prossimo 30 Giugno e 1° luglio, in occasione della “Legal Conference 2022” di Baker Tilly International, l’Italia ospiterà 92 tra avvocati provenienti da oltre 26 paesi del mondo (Stati Uniti, Brasile, Argentina, Nigeria, Indonesia, Colombia, oltre Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, ecc.).

Baker Tilly è il decimo network leader sul mercato mondiale nei settori di auditing, legal, tax e corporate finance, con i suoi 37mila collaboratori in 148 paesi, e un volume d’affari mondiale di oltre 4 miliardi di dollari nel 2021.

Baker Tilly è presente In Italia con i servizi di audit, tax, corporate finance e legal, con un fatturato di oltre 20 milioni di euro e 12 uffici presenti nelle principali città del nord e centro Italia (Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma, Verona, Pordenone, Roma, Bolzano, Novara).

L’obiettivo del network è quello di offrire al cliente una consulenza a 360°, secondo il format oggi definito “one stop shop”.

L’evento si terrà presso la sede di Bologna di Baker Tilly Legal, guidata dal managing partner avvocato Letizia Guidi (in foto) e sarà l’occasione per avere incontri durante i quali verranno approfonditi svariati temi in materia legale, con valenza di diritto internazionale, con riferimento a tutto quello che riguarda la consulenza societaria e quindi: M&A, diritto societario, diritto commerciale, data protection, diritto del lavoro.