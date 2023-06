Banca AideXa: nel 2023 oltre 400 mln di euro a supporto delle PMI

Banca AideXa, in continua crescita a metà 2023: oltre € 400 mln erogati alle PMI, 7 mila clienti e un aumento di capitale pari a 20 milioni

I risultati dei primi mesi del 2023 confermano ancora la corsa di Banca AideXa nel settore dei servizi finanziari alle PMI. La fintech bank, fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, supera oggi i 400 milioni di euro di finanziamenti erogati a supporto delle PMI italiane, quasi raddoppiando la sua crescita rispetto all’anno precedente grazie a un portafoglio prodotti e una base clienti sempre più ampia. In parallelo all'aumento nei volumi dei finanziamenti, corre anche quello significativo del numero di clienti raggiunti: ad oggi sono oltre 7.000 ad essersi affidati ai prodotti finanziari di Banca AideXa.

A fine maggio, Banca AideXa ha inoltre completato un aumento di capitale di 20 milioni di euro da parte degli investitori e registrato l'entrata di due nuovi soci per accelerarne la crescita: il Confidi Artigiancredito e SEAC, istituzioni leader nel tessuto della micro-impresa. L’aumento di capitale di Banca AideXa è finalizzato a supportare la crescita dei finanziamenti alle PMI. In seguito all’aumento di capitale, la posizione di CET1 capital ratio pro-forma (aprile 2023) è superiore al 35%. Il 2023 ha visto inoltre il lancio di un nuovo prodotto dedicato agli imprenditori: X Conto, il primo conto corrente digitale a canone zero che offre alle imprese un tasso di rendimento sulla liquidità aziendale e servizi di pagamento dedicati.

Non si ferma l’impegno di Banca AideXa verso le microimprese: il prestito medio è infatti inferiore a 200.000 euro, e in questo si differenzia da altri operatori. Il continuo affinamento dell’algoritmo proprietario X-Score e l’utilizzo di politiche creditizie proprie permettono di coniugare una veloce crescita degli impieghi con un mercato italiano del credito PMI in frenata nel 2023. Ad aprile 2023 per Banca AideXa gli “NPL più Stage 2 lordi” assommano al 6,9% degli impieghi, l’NPL ratio al netto di garanzie pubbliche e accantonamenti è pari allo 0,3% e il 75% dei volumi è assistito da garanzie pubbliche.

“Abbiamo aperto il 2023 con importanti risultati come il lancio di una nuova soluzione per chi fa impresa e confermato il posizionamento competitivo dei nostri prodotti. La continua crescita è il riconoscimento della determinazione di Banca AideXa a presentarsi come uno dei principali partner delle PMI italiane", ha commentato Federico Sforza, CEO e Co-Founder di Banca AideXa. “Inoltre, il nuovo aumento di capitale conferma la fiducia dei nostri partner nel progetto di AideXa e ci permetterà di raggiungere ancora più velocemente gli obiettivi di crescita, con un ecosistema di soci e partner di elevato livello”.