Banca Finnat: nel 2023 utile in crescita pari a 13,2 milioni di euro

Banca Finnat, approvato il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2023: l'utile cresce e passa da 4,4 a 13,2 milioni di euro

Banca Finnat Euramerica ha approvato il Bilancio Consolidato e quello separato relativi all’esercizio 2023 e redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il Margine d’Intermediazione si è attestato ad 84,8 milioni rispetto ai 67,9 milioni al 31.12.2022 (-1%); sul suddetto margine hanno influito l’incremento del Margine d’Interesse, passato da €12,3 milioni al 31.12.2022 ad € 27,5 milioni, principalmente per effetto dell’aumento dei tassi a breve che ha consentito di realizzare maggiori interessi attivi riferiti agli impieghi verso la clientela ed agli investimenti in titoli di stato presenti nel portafoglio della Banca.

Le Commissioni Nette aumentano del 2,4% (da € 57,5 milioni al 31.12.2022 ad € 58,8 milioni), per effetto della crescita, pari al 2,6%, delle Commissioni Nette riferibili a Banca Finnat grazie al contributo dei servizi di consulenza finanziaria, di intermediazione, di corporate finance e di collocamento, e della crescita, pari al 2,8%, dei ricavi della controllata Investire; si rileva tuttavia una contrazione, meno significativa in termini assoluti, del contributo delle commissioni nette delle altre società controllate. Hanno contribuito positivamente, inoltre, il Risultato Netto delle Attività di negoziazione, incrementato da un saldo negativo pari ad € 389 migliaia al 31.12.2022 ad un saldo positivo pari ad € 104 migliaia, nonché il Risultato Netto da Attività finanziarie valutate al fair value, il cui saldo negativo si riduce a € 95 migliaia contro € 333 migliaia al 31.12.2022, e l’incremento dei Dividendi e proventi per € 606 migliaia (da € 554 migliaia al 31.12.2022 ad € 1,16 milioni) a fronte, tuttavia, di minori Utili da cessione di Attività finanziarie per € 1,02 milioni (da un saldo positivo pari a € 699 migliaia al 31.12.2022 ad un saldo negativo pari a € 322 migliaia).

Le Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie si riducono a € 1,3 milioni rispetto ad € 3,4 milioni al 31.12.2022. La variazione è attribuibile, principalmente, a minori rettifiche analitiche su posizioni deteriorate effettuate dalla Banca pur mantenendo invariato il tasso di copertura dei crediti non performing. I Costi Operativi sono pari ad € 59,3 milioni da € 54,6 milioni al 31.12.2022; l’incremento è ascrivibile, principalmente, al costo del personale che passa da € 39 milioni al 31.12.2022 a € 42,7 milioni per effetto principalmente di un aumento delle remunerazioni variabili la cui determinazione è correlata alla sensibile crescita del risultato dell’esercizio.

Le Imposte riflettono un tax rate del 30,97% dal precedente 23,44%. L’Utile Netto di Gruppo cresce significativamente da € 4,4 milioni al 31.12.2022 a € 13,2 milioni, con un incremento del 199%. Le Masse Totali del Gruppo si attestano ad € 17,6 miliardi. La solidità patrimoniale del Gruppo è confermata da un Patrimonio netto di € 212,6 milioni da € 215,8 milioni al 31.12.2022. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato è pari ad € 165,8 milioni (151 milioni al 31.12.2022), con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 32,1% (29,3% al 31.12.2022), un CET 1 di Banca Finnat del 44,0% e un CET 1 Nattino Holding del 31,2%.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario per azione pari ad € 0,035. Il Consiglio di Amministrazione ha infine conferito mandato al Presidente per convocare l’Assemblea Ordinaria degli azionisti in unica convocazione presso la sede sociale il giorno 30 aprile 2024, come indicato nel calendario degli eventi societari per l’esercizio 2024. L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione inerente saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigenti.