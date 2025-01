Banca Generali conclude con successo l’OPA su Intermonte Partners

Banca Generali completa l’OPA su Intermonte Partners: l'obiettivo è rafforzare il private banking e supportare le PMI italiane

Banca Generali ha annunciato la conclusione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sul 99,9923% del capitale di Intermonte Partners SIM, con un prezzo per azione fissato a 3,04 euro e un controvalore complessivo di 98,2 milioni di euro. Grazie all’adesione del 95,332% delle azioni oggetto di offerta e considerando le proprie azioni già in possesso, l’istituto ha raggiunto il 95,932% del capitale sociale di Intermonte, aprendo la strada all’esercizio del diritto di acquisto delle azioni residue (squeeze-out) e al conseguente delisting delle azioni da Euronext Growth.

L’operazione rappresenta un passo fondamentale nel piano di crescita di Banca Generali, che punta a rafforzare la propria posizione nel settore del private banking attraverso l’acquisizione di un brand riconosciuto come Intermonte. La banca mira a integrare attività complementari e sinergiche, sviluppando nuovi ambiti di business e valorizzando le competenze di Intermonte nel campo del trading, del research e del digital advisory.

Tra gli obiettivi strategici, l’internalizzazione di segmenti della filiera relativa alla negoziazione di azioni, ETF e derivati, oltre alla creazione di nuove opportunità nell’ambito del mercato italiano delle PMI, in cui Intermonte occupa una posizione di leadership. Importante sarà anche il supporto alle imprese e agli imprenditori italiani, in un contesto di crescente domanda di consulenza strategica e servizi per il passaggio generazionale.

Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca Generali, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’operazione: “Siamo entusiasti del risultato raggiunto, che conferma la qualità del progetto e il valore generato per tutti gli stakeholder. L’integrazione tra le due realtà ci consentirà di sviluppare un modello di servizio distintivo, mettendo al centro le esigenze delle imprese, degli imprenditori e delle famiglie italiane. Questo nuovo capitolo di crescita sarà guidato da una visione condivisa e dai valori comuni che ci uniscono a Intermonte”.

Anche Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Entrare a far parte di un’eccellenza come Banca Generali rappresenta un’opportunità unica. Le sinergie che nasceranno da questa integrazione ci proiettano verso nuove dimensioni di crescita, grazie alla complementarità delle nostre attività e alla solidità del posizionamento di Banca Generali. Non vediamo l’ora di collaborare con il loro team per realizzare ambiziosi progetti a beneficio delle PMI italiane”.

Con questa acquisizione, Banca Generali rafforza il proprio ruolo nel panorama economico italiano, consolidando la sua presenza al fianco delle piccole e medie imprese e confermando il proprio impegno a supporto della crescita del sistema economico nazionale.