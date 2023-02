Banca Generali, utile netto in calo ma cresce il dividendo

Banca Generali: nel 2022 utile netto consolidato di 213 mln euro (-34%), dividendo 1,65 euro

Banca Generali chiude il 2022 con un utile netto consolidato di 213 milioni di euro contro i 323,1 milioni dell’esercizio precedente (-34%) che aveva beneficiato degli effetti straordinari di mercati finanziari estremamente favorevoli. Il Cda che ha approvato i conti proporrà ai soci un dividendo di 1,65 per azione da corrispondere a maggio 2023 (1 euro) e febbraio 2024 (0,65 euro).

L’utile netto ricorrente è salito del 25,2% a 221,1 milioni, rispetto ai 176,6 milioni del 2021. "Tale valore -si sottolinea in una nota- segna un nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo sostenibile della banca, superiore alle stime interne e agli obiettivi presentati nel piano triennale. Al risultato hanno contribuito la flessibilità del modello di business e le numerose iniziative messe in atto per favorire la diversificazione e la sostenibilità dei ricavi. A questi si aggiunge una prudente attenzione ai costi che contribuisce a rafforzare l’efficienza operativa supportando la redditività ricorrente".

La Banca con CET1 ratio al 15,6% e TCR al 16,7% mostra questi dati di bilancio: margine d’interesse: €145,0 milioni (+74%); commissioni nette ricorrenti: €452,2 milioni (+1%); costi operativi ‘core’: €232,9 milioni (+6%). Masse totali a €83,1 miliardi (-3%); masse in Consulenza Evoluta: €7,4 mld (+1%); raccolta netta 2022: €5,7 miliardi (-26%); raccolta netta a gennaio 2023: €417 milioni.

Nonostante la turbolenza e l’incertezza che ha caratterizzato il 2022, Banca Generali rimane in linea con gli obiettivi per il triennio 2022-2024 comunicati ai mercati in occasione dell’Investor Day 2022. Lo si legge nella nota che accompagna i conti di bilancio diffusi oggi e quindi crescita dimensionale (Consistent Growth): stima per il triennio 2022-2024 di un flusso cumulato di raccolta netta compreso tra 18,0-22,0 miliardi; crescita reddituale (Profitable Growth): obiettivo di generare una crescita media ponderata (CAGR) degli utili ricorrenti pari al 10-15% nell’arco del triennio 2022-2024; crescita remunerativa (Remunerative Growth): distribuire dividendi in crescita nell’arco del piano, sulla base della Dividend Policy approvata. Su queste basi e alla luce delle previsioni di utili, la Banca conferma l’obiettivo di distribuire 7,5-8,5 euro per azione di dividendi cumulati nel periodo 2022-2025