Banca Ifis, a sostegno della cultura: è Main Sponsor di "Roma Arte in Nuvola"

Banca Ifis, a supporto della Fiera Internazionale di Arte moderna e contemporanea della Capitale: la banca rafforza il legame con il mondo della cultura

Banca Ifis rafforza il proprio legame con il mondo della cultura sostenendo, in qualità di Main Sponsor, l’edizione 2023 di “Roma Arte in Nuvola”, la Fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea in programma dal 24 al 26 novembre nella Capitale che, grazie a una proposta artistico-culturale di altissimo profilo, è diventata punto di riferimento del settore ben oltre i confini nazionali. Dopo l’inaugurazione del “Parco Internazionale di Scultura” presso il parco di Villa Fürstenberg a Mestre (Ve), sede storica della Banca, voluto dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio per celebrare il 40mo anniversario di Banca Ifis, l’Istituto aggiunge un altro importante tassello al proprio supporto in favore del patrimonio artistico e culturale italiano.

E sarà proprio il Parco Internazionale di Scultura il protagonista di “Infinite Room”, l’installazione realizzata da Banca Ifis presso gli spazi della manifestazione per permettere ai visitatori di entrare in dialogo con l’arte in una modalità innovativa: nella stanza infinita verranno proiettati contenuti multimediali delle opere del Parco che, anche grazie all’impiego di specchi, installati a terra e al soffitto, creeranno l’illusione di vivere la sensazione di una reale passeggiata al suo interno. I visitatori potranno così ammirare dettagli e visioni d’insieme delle dodici opere di scultura monumentale firmate da artisti italiani e internazionali, tra i quali Fernando Botero, Annie Morris, Park Eun Sun, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Pietro Consagra, Roberto Barni, Julio Larraz e Philip Colbert, esposti a Mestre. Un’esperienza, resa ancora più immersiva e avvolgente, dalla musica e dagli effetti sonori che accompagneranno le immagini.

"Dopo l’inaugurazione del 'Parco Internazionale di Scultura' di Villa Fürstenberg, a Venezia, per celebrare il nostro 40mo anniversario, portiamo a Roma un’installazione full digital, che permetterà agli appassionati di Arte in Nuvola di entrare in contatto con alcune delle opere della nostra collezione presenti nella nostra sede veneziana. Si chiama 'Infinite Room' e sarà una esperienza immersiva a 360 gradi", ha dichiarato il Presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, intervenendo stamattina alla conferenza stampa di presentazione di Arte in Nuvola di cui la banca è main sponsor. Nelle scorse settimane, Banca Ifis ha inaugurato presso Villa Furstenberg a Mestre, oggi sede della Banca, il Parco Internazionale di Scultura nel quale le opere di dieci maestri di arte contemporanea sono disseminate negli oltre 22 ettari di giardino che sarà visitabile gratuitamente dalla prossima primavera.

"La sponsorizzazione di Roma Arte in Nuvola da parte di Banca Ifis si inserisce nell’ambito di un percorso più ampio a sostegno dell’ecosistema culturale del nostro Paese: dallo sviluppo del progetto “Economia della Bellezza”, una piattaforma che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di Bellezza del nostro Paese, fino ad arrivare a progetti di economia sociale come “Your Future You”, avviato insieme alla 21 Gallery di Treviso per offrire ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte", ha dichiarato Ernesto Furstenberg Fassio. Il Presidente della challenger bank mestrina ha quindi aggiunto: "il patrimonio culturale italiano rappresenta non solo un valore economico ma anche e soprattutto sociale poiché ci permette di nutrire la nostra curiosità e creatività insegnandoci a prenderci cura del bene collettivo e, quindi, delle nostre comunità".

La cultura è uno dei pilastri di Kaleidos, il Social Impact Lab fortemente voluto dal Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, per sviluppare iniziative a elevato impatto sociale in tre aree: comunità inclusive, per sostenere la crescita collettiva e la valorizzazione della diversità; cultura e territorio, per investire nella cultura come driver di sviluppo sostenibile e di inclusione; benessere delle persone, per sensibilizzare verso i temi della salute e della ricerca scientifica. Un progetto che prevede un piano di investimenti di 6 milioni di euro nel triennio 2022-24 e che, nel solo primo anno di attività, ha già visto realizzate 25 iniziative sociali. Grazie a tale approccio Kaleidos ha vinto il Premio Areté 2023 per la Comunicazione Finanziaria Responsabile. Un riconoscimento conferito in occasione dell’11esima edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.

L’impegno nella cultura di Banca Ifis è testimoniato dalle numerose iniziative che l’Istituto ha avviato in questo ambito: oltre al “Parco Internazionale di Scultura”, la Banca ha sviluppato il progetto “Economia della Bellezza”, la piattaforma che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di Bellezza del nostro Paese, non solo negli ambiti tradizionali come quello naturalistico-paesag¬gistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle PMI che la Banca sostiene con i suoi prodotti e servizi. Sempre nell’ambito di Kaleidos rientra “Your Future You”, il progetto didattico di economia sociale della 21 Gallery che offre ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte. La Banca, inoltre, sostiene attivamente la Biennale di Venezia in qualità di Main Sponsor del Padiglione Italia che, nella sua edizione 2023, ha raccolto i principali progetti di architettura del nostro Paese.