Banca Ifis, Massimiliano Fabrizi nominato amministratore delegato di Farbanca

Massimiliano Fabrizi è il nuovo amministratore delegato di Farbanca, società del Gruppo Banca Ifis

Il consiglio di amministrazione di Farbanca, società del Gruppo Banca Ifis, ha cooptato Massimiliano Fabrizi nominandolo amministratore delegato e conferendogli i relativi poteri con decorrenza immediata. Fabrizi subentra a Giampietro Bernardelle a cui, come si legge nel comunicato rilasciato dal Gruppo, vanno i ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto.

Massimiliano Fabrizi, romano di 57 anni, vanta una lunga esperienza in ambito bancario dove ha ricoperto diversi ruoli soprattutto commerciali. In UniCredit dal 2002, è stato Deputy Regional Manager per il Centro Italia, quindi Head of Commercial Area e dal 2019 Head of Business Retail Region Centro.

La nomina di Fabrizi va a rafforzare ulteriormente la struttura manageriale della società impegnata con la Capogruppo Banca Ifis nella creazione di un polo leader di mercato specializzato nei servizi finanziari alle farmacie.