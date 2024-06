Banca Ifis ristruttura la cartolarizzazione di crediti factoring da € 1,5 mld

Banca Ifis: completata con successo la cartolarizzazione di crediti factoring dal valore di 1,15 miliardi di euro

Banca Ifis ha recentemente concluso con successo la ristrutturazione di una cartolarizzazione del valore di 1,15 miliardi di euro, riguardante crediti di factoring di proprietà. La cartolarizzazione, denominata “IFIS ABCP Programme”, è stata inizialmente perfezionata il 13 ottobre 2016 e coinvolge la cessione su base rotativa di crediti vantati verso la clientela privata derivanti dall’attività di factoring ordinaria della Banca, acquistati sia pro-soluto che pro solvendo e notificati al debitore ceduto.

L'operazione di ristrutturazione ha visto Banca Ifis assumere il ruolo di Lead-Arranger e Calculation Agent, migliorando le condizioni economiche della cartolarizzazione e ampliando il numero di investitori da sei a otto istituti. Alle banche già coinvolte nel progetto, Intesa Sanpaolo, Divisione IMI CIB, UniCredit Bank GmbH, Bnp Paribas Cib Italia, SANTANDER CIB, Crédit Agricole Cib e Societe Generale CIB, tutte con il ruolo di co-arranger, si sono aggiunte Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Natixis CIB, con quest’ultima assumendo anche il ruolo di co-arranger. Banca Finint ha partecipato all’operazione come Corporate Servicer, Representative of the Noteholders e Back-Up Servicer, mentre BNP Paribas Securities Services ha agito come Account Bank e Principal Paying Agent. Clifford Chance è stato incaricato come Drafting Counsel dai sottoscrittori.

“Siamo soddisfatti del successo di questa operazione che ha avuto una richiesta di mercato di gran lunga superiore all’ammontare emesso. Con questo progetto rafforziamo ulteriormente il nostro modello di business nel factoring e la nostra capacità di rifinanziarci autonomamente. Inoltre, l’allargamento della platea di sottoscrittori, che si arricchisce di due player di prestigio quali Natixis e Cassa Depositi e Prestiti, conferma la credibilità e l’autorevolezza di Banca Ifis su un mercato altamente competitivo come quello delle cartolarizzazioni”, ha dichiarato Roberto Ferrari, Chief Financial Officer di Banca Ifis.

Questa operazione rappresenta un passo significativo per Banca Ifis, che continua a dimostrare la sua solidità e capacità di innovare nel settore finanziario, rafforzando la propria posizione nel mercato del factoring e delle cartolarizzazioni.