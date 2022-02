Banca Mediolanum, 2021 da record: utile a 713 mln in crescita del 64%

A fronte della brillante performance Banca Mediolanum annuncia l'erogazione di un bonus di 2.000 euro a ciascun collaboratore, in Italia e all'estero

Anno da record per Banca Mediolanum: il gruppo bancario guidato da Massimo Doris ha chiuso il 2021 con utile netto di 713,1 milioni di euro in crescita del 64% sul 2020 “grazie alla crescita strutturale del business ricorrente e al contributo di tutte le linee di business, con il margine operativo che ha raggiunto 502,6 milioni, in aumento del 29%”, sottolinea la nota. La raccolta netta record in prodotti gestiti ha contribuito a portare le commissioni ricorrenti a 1,46 miliardi in crescita del 19%. Il margine da interessi è stato pari a 270,2 milioni in rialzo del 9%, “fortemente sostenuto dalle erogazioni alla clientela e dal minore costo della raccolta retail rispetto all'anno precedente”.

In particolare, il totale delle masse gestite e amministrate ha raggiunto 108,36 miliardi in crescita del 16%. Gli impieghi alla clientela retail sono stati pari a 14,38 miliardi (+18%) e l'incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti è stata pari allo 0,74%. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 dicembre 2021 si è attestato al 20,9%.

A proposito di dividendo, il consiglio d'amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti, prevista il 7 aprile, un saldo di 0,35 euro per azione, pari a circa 258 milioni, composto da 0,23 euro di saldo dividendo base e 0,12 euro di dividendo speciale. Considerando l'acconto di 0,23 euro distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l'esercizio 2021 ammonta a 0,58 euro per azione, per un totale di circa 427 milioni.

Alla luce dei risultati record, “quale concreto riconoscimento per la brillante performance del gruppo nell'anno appena concluso, verrà erogato nel mese di marzo un bonus straordinario di 2.000 a ciascuno degli oltre 3.300 dipendenti e ai 5.762 family banker in Italia e all'estero”, annuncia il comunicato della banca.

“Non potevamo celebrare in altro modo il 40esimo compleanno del gruppo Mediolanum, se non con il miglior anno della nostra storia. Sono quindi estremamente soddisfatto dei risultati conseguiti, a cominciare dal patrimonio amministrato che ormai si è avvicinato ai 110 miliardi e all'utile di esercizio pari a 713 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto all'anno precedente”, ha commentato l'amministratore delegato Massimo Doris.





Il numero uno del gruppo ha poi ricordato che il risultato economico permette di proporre la distribuzione di un saldo dividendo di 35 centesimi, portando così il totale del 2021 a 58 centesimi per azione. “Concludo con un pensiero a mio padre Ennio Doris che sarebbe stato infinitamente fiero dell'anno record appena archiviato e che io, insieme a tutte le persone di Banca Mediolanum, desidero dedicare a lui”, ha concluso l'amministratore delegato Massimo Doris.

Infine, Banca Mediolanum ha chiuso il mese di gennaio con risultati commerciali per 812 milioni, in progresso rispetto ai 681 milioni del gennaio 2021. Nel dicembre 2021 erano stati pari a 1,67 miliardi. Nel dettaglio la raccolta totale netta è stata di 567 milioni, contro i 435 dello stesso mese 2021 (1,2 miliardi lo scorso dicembre), di cui 411 milioni di risparmio gestito (contro 307 mln o 899 mln) e 156 milioni in amministrato (contro 128 o 384mln). Il totale delle erogazioni crediti è stato di 234 milioni, contro i 236 milioni dello stesso mese dell'anno scorso e infine la raccolta polizze protezione di 11 milioni, contro 9 milioni del gennaio 2021.