Banca Mediolanum: a dicembre 2023 raccolta netta pari a 1,22 miliardi

Banca Mediolanum, la raccolta netta di dicembre ammonta a 1,22 miliardi di euro: concluso il 2023 con un totale di 7,13 miliardi

Banca Mediolanum ha comunicato i risultati commerciali relativi al mese di dicembre 2023, pari a 1,44 miliardi di euro. Di questi, la raccolta netta totale ammonta a 1,22 miliardi di euro, portando il totale accumulato dell'anno a 7,13 miliardi di euro. La raccolta netta in risparmio gestito ha raggiunto 655 milioni di euro nel mese di dicembre, per un totale di 4,01 miliardi per l'intero anno. La banca ha inoltre erogato nuovi finanziamenti per un importo di 206 milioni durante il mese, portando il totale annuale a 2,96 miliardi. Infine, i premi delle polizze di protezione ammontano a 18 milioni di euro a dicembre, con un totale di 182 milioni nel corso dell'anno.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, ha commentato: "La raccolta di dicembre si conferma eccellente con 1,22 miliardi di flussi totali e 655 milioni di risparmio gestito, portando la chiusura dell’anno a 7,13 miliardi di raccolta totale. Inoltre, sono particolarmente soddisfatto per i 4 miliardi raggiunti nel risparmio gestito, che a livello di settore ha visto uno degli anni più complessi del recente passato: l’approccio alla consulenza della nostra rete di Family Banker si dimostra valido in ogni condizione di mercato e continua a contraddistinguerci rispetto alla concorrenza".

"Questi risultati ritengo siano un chiaro segnale di come in questi mesi abbiamo saputo modulare la nostra offerta di prodotti amministrati e di investimento calandola in maniera ottimale per i clienti nel contesto dei tassi di interesse attuali. Ciò ha consentito, tra l’altro, di accelerare ulteriormente la crescita della base clienti, circa 185 mila i nuovi acquisiti, il 10% in più del 2022", ha concluso Doris.