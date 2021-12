Banca Mediolanum: definiti i requisiti MREL da parte di Banca d'Italia

Banca Mediolanum riceve la Resolution Decision da Banca d'Italia relativo alla determinazione del requisito MREL

Banca Mediolanum comunica di aver ricevuto la Resolution Decision da Banca d'Italia, d'intesa con il Single Resolution Board (UE), a conclusione del processo amministrativo relativo alla determinazione del requisito minimo dei fondi propri e delle passività ammissibili (MREL).

Il provvedimento di determinazione del MREL sarà da rispettare su base consolidata a decorrere dal 1 Gennaio 2024, con un livello-obiettivo vincolante dal 1 Gennaio 2022. In particolare, Banca Mediolanum Spa dovrà rispettare un requisito MREL pari al 17,77% del TREA (esposizione a rischio) - 20,27% comprensivo del Combined Buffer Requirement - e pari al 5,33% del LRE (esposizione complessiva per la leva finanziaria). L'obiettivo intermedio al 1 Gennaio 2022 è pari all'8,00% del TREA - 10,50% comprensivo del Combined Buffer Requirement - e pari al 3,00% del LRE.

Angelo Lietti, Chief Financial Officier di Banca Mediolanum, ha precisato in merito: "Da sempre Banca Mediolanum si contraddistingue per la propria solidità patrimoniale e mi preme a riguardo rammentare gli ultimi elevati valori di patrimonializzazione, registrati su base consolidata al 30 settembre 2021. Faccio riferimento in particolare a un Common Equity Tier 1 ratio (CET 1) pari al 20,4% e a un Leverage Ratio Exposure (LRE) pari al 5,93%"