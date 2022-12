Banca Mediolanum lancia la nuova campagna pubblicitaria

Banca Mediolanum, on air il nuovo spot con protagonista Massimo Doris

Massimo Doris è il protagonista del nuovo spot di Banca Mediolanum. On air dal 4 al 21 dicembre, il video parte dall’ultima ricerca Doxa, che ha incoronato l’istituto di credito come “la banca italiana più consigliata dai propri clienti”. Un primato che, spiega Doris, Mediolanum vuole mantenere, arricchendo la propria offerta, puntando sulla “profonda relazione personale tra il cliente e il Family Banker” e su “un’offerta digitale sempre più completa”.

Guarda lo spot

Doris si muove in diversi luoghi, incontrando e interagendo con diverse tipologie di clienti: una coppia a colloquio con il proprio Family Banker, una giovane donna che sta effettuando operazioni in autonomia sul proprio conto Selfy e un uomo che sta operando con il nuovo trading che, come recita il claim, è: “Facile, veloce, come Mediolanum”.

Il flight televisivo è in onda con spot da 15”, 30” e 40” sulle principali emittenti televisive: Mediaset, Rai, Sky, canali Discovery, La7, Class CNBC, Sport Italia, TV 2000 e RTL 102.5 TV.

La pianificazione prevede inoltre il presidio delle fasi finali del mondiale di calcio Qatar 2022 trasmesse su Rai 1. Come scrive Primaonline, in affiancamento alla campagna televisiva è stata pianificata una campagna radiofonica, dal 5 dicembre, sulle principali emittenti nazionali: RTL 102.5, Virgin, Radio 105, R101, Radio24, Radio Deejay e Radio Sportiva.

Sulla stampa presenti annunci pubblicitari sui principali quotidiani nazionali a partire dal 5 dicembre. Prevista una campagna OOH con il presidio di maxi impianti nelle città di Milano, Roma e Torino.

Sul digital la pianificazione prevede la copertura dell’intero funnel di comunicazione con ricorso a formati ad alto impatto sui principali siti e portali di informazione, strumenti in programmatic ad alta frequenza, performance, social media e motori di ricerca.