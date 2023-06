Banco BPM: presentato a Milano il prototipo Avanchair One

Milano, Banco BPM presenta il prototipo della sedia a ruote Avanchair One

Questa mattina, presso l’Auditorium di Banco BPM a Milano, si è tenuta la presentazione del prototipo Avanchair One, una sedia a ruote che rivoluziona il mondo della disabilità in ottica sostenibile e altamente innovativa. All’evento hanno preso parte come relatori Licia Ciocca, Responsabile Inclusion e Diversity di Banco BPM, Matteo Cidda, Responsabile Comunicazione e Sostenibilità di Banco BPM, Francesco Rogo, SVP Product Development & Digital Engineering di Leonardo, Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel, Andrea Depalo, dipendente di Banco BPM e CIO della start up Avanchair, Giovanni Nanini, Ceo e Cto di Avanchair. In collegamento per un saluto istituzionale il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Avanchair è un’iniziativa imprenditoriale nata nel 2018 grazie all’intuizione di Andrea Depalo, un collega di Banco BPM che in questi anni si è dedicato concretamente al proprio desiderio di indipendenza compensando, almeno in parte, la disabilità che sin dalla nascita limita la sua capacità motoria. Si sviluppa così l’idea di un prodotto nuovo che si differenzia dalla totalità delle sedie a ruote mosse a energia elettrica esistenti sul mercato per la sua rivoluzionaria capacità di semplificare i trasferimenti.

La sedia consente infatti spostamenti verticali e orizzontali della persona, sostenendo al contempo la schiena dell’utente e permettendone il trasferimento autonomo, tramite una traslazione laterale, su altre superfici (dalla sedia al letto, ai servizi igienici, al sedile dell’auto). Il prototipo presentato oggi è stato realizzato grazie a una campagna di crowdfunding promossa da Banco BPM e da Enel, con cui Andrea Depalo ha brevettato anche un cavo di ricarica per sedie a ruote compatibile con tutte le colonnine di ricarica Enel presenti sul territorio, e grazie al know how tecnologico di Leonardo.

Banco BPM, coerentemente con il proprio impegno in ambito ESG, supporta il progetto di Avanchair sin dagli esordi. Con questo sostegno, la banca dimostra ancora una volta di essere attenta alle persone e alle comunità in cui opera, promuovendo progetti di valore. Supportando Avanchair, Banco BPM raggiunge contemporaneamente tre obiettivi: aiutare un collega, sostenere una start up e contribuire alla creazione di un bene che può migliorare la vita di molte persone.