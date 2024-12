Banco BPM, raggiunte importanti intese con le Organizzazioni Sindacali

Banco BPM, presi accordi con le Organizzazioni Sindacali per migliorare contesto aziendale e condizioni di welfare dei dipendenti

Banco BPM e le Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto una serie di intese significative per migliorare il contesto aziendale e le condizioni di welfare dei dipendenti. Questi accordi si inseriscono nell'ambito del Piano Strategico 2023-2026, che mira a rafforzare l'efficienza organizzativa e promuovere l'occupazione giovanile.

Un accordo per l'accesso al Fondo di Solidarietà consentirà di accogliere 1.100 domande di esodo volontario. Queste, insieme alle adesioni al piano di pensionamento incentivato di giugno, porteranno all'uscita complessiva di 1.600 persone, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico. Parallelamente, Banco BPM ha confermato il proprio impegno verso l'occupazione giovanile, prevedendo l'ingresso di 800 nuove risorse attraverso contratti di apprendistato e altre 100 con contratti a tempo determinato. Queste assunzioni sono volte a sviluppare competenze innovative a supporto della crescita del business.

Circa 200 dipendenti delle strutture centrali e delle direzioni territoriali parteciperanno a percorsi di formazione per ricoprire nuovi ruoli nella rete commerciale, contribuendo a migliorare il servizio alla clientela e il supporto al business. L'intesa prevede un premio aziendale di 1.600 euro in contanti o 2.100 euro in servizi welfare. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di convertire il premio in giornate di permesso aggiuntive fino a un massimo di 5 giorni, denominato “tempo libero”, per migliorare la conciliazione tra vita personale e lavorativa.

Banco BPM ha avviato un processo di armonizzazione delle misure di welfare, con interventi relativi ad assistenza e previdenza da realizzare nei prossimi due anni. Sono stati inoltre confermati gli accordi sulla normativa di secondo livello del Gruppo e definiti nuovi interventi in materia di politiche commerciali e organizzazione del lavoro, per garantire un clima aziendale positivo e sostenere una crescita sana e sostenibile.

“Le intese raggiunte costituiscono un segno tangibile della volontà del Banco BPM di ricercare sempre le migliori soluzioni per le persone e offrire il necessario supporto per affrontare le sfide che attendono il Gruppo in accordo con tutte le Organizzazioni Sindacali”, ha dichiarato Roberto Speziotto, Responsabile delle Risorse Umane del Banco BPM. Questi accordi rappresentano un passo significativo per consolidare il ruolo di Banco BPM come azienda orientata al benessere dei propri dipendenti e alla crescita sostenibile del business.