Barilla lancia la pasta "Al Bronzo": on air lo spot di Publicis Italia

Barilla, in onda lo spot per il lancio della nuova pasta "Al Bronzo"

Barilla lancia la nuova linea di pasta “Al Bronzo”. Il leader made in Italy della pasta porta su tutte le tavole del mondo una grande novità, rafforzando la connessione emotiva con i propri consumatori attraverso un’esperienza di gusto completamente nuova, intensa come se fosse stata mangiata per la prima volta. Ed è proprio su questo concetto che si erge il nuovo spot internazionale dedicato alla nuova linea di pasta premium “Al Bronzo”.

La campagna è stata realizzata da Publicis Italia, che dal 2021 è partner di Barilla per la strategia e la creatività a livello globale, ed è on air in 9 Paesi: Italia, Francia, Germania, Australia, Belgio, Spagna, Austria, Svizzera e Svezia. Nel nuovo spot Barilla (prodotto da BRW e girato a Milano dal regista francese Philippe André), emerge tutta la potenza narrativa e visiva di immagini che raccontano, appunto, una nuova dimensione del prodotto. Un mix in cui la semplice pasta rinasce con una intensità di gusto senza precedenti tale da offrire ai consumatori un’esperienza completamente inedita.

Lo spot pubblicitario viene accompagnato dalle note di “Flower Duet”, un famoso duetto per soprano e mezzosoprano dall'opera Lakmé di Léo Delibes, scelto per celebrare un nuovo inizio per la pasta in grado di risvegliare e ispirare sensi, ricordi ed emozioni. La campagna coinvolge tutti i touchpoint: tv, digital, social, OOH e punto vendita. Lo spot, disponibile in formati da 15’’, 30’’ e 60’’ secondi, è in onda sui canali televisivi e digitali con un media mix adattato alle diverse realtà locali.

