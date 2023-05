Berlin Packaging: 100 anni di storia tra design, innovazione e sostenibilità

Berlin Packaging, prosegue il successo in EMEA: una storia di know how, innovazione e sostenibilità

Berlin Packaging si definisce, ad oggi, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale. Specializzata nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e relative chiusure fornisce anche servizi di design, finanziamento, consulenza, stoccaggio e logistica e rappresenta una storia di successo che prosegue ormai da oltre 100 anni.

Dal 2016, il processo di crescita di Berlin Packaging ha portato a un’importante quanto rapida espansione a livello EMEA. La nuova avventura è cominciata attraverso l’acquisizione di Bruni Glass, realtà con oltre quarant’anni di esperienza nella fornitura di packaging in vetro di alta gamma per vini, distillati, prodotti alimentari, gourmet e home fragrance: Berlin Packaging grazie alle sue strategie di crescita organica e inorganica è passato dai 200 milioni circa di fatturato in Europa a fine 2018 a 1,2 miliardi a fine 2022, e un organico cresciuto da 200 a 1.250 persone.

Dal 2016, l’azienda ha finalizzato oltre 25 acquisizioni in Europa. In Italia, tra le ultime ricordiamo Pentapackaging, fornitore di packaging di plastica di Bergamo e Newpack, azienda importante nel settore del packaging in vetro nel 2020; Premi Industries, fornitore globale di packaging specializzato in soluzioni innovative per i settori della cosmesi e della bellezza, con sede centrale a Milano, a fine 2021; e Panvetri, azienda di imballaggi in vetro e metallo per i settori del vino e dell’olio d’oliva con sede a Modugno, in provincia di Bari, nel 2022.

"Forniamo ai nostri clienti un servizio completo, che comprende tanto la parte di innovazione e design, seguita dal nostro team di studio di sviluppo e progettazione Studio One Eleven, quanto la parte di industrializzazione, che consente poi la traduzione in prodotto di quello che è stato disegnato e immaginato, per poi arrivare alla parte di distribuzione, con i conseguenti servizi di logistica e warehousing. In questo modo, ci trasformiamo in un 'onestop-shop' per tutti i nostri clienti", ha raccontato Alessandro Tonoli, CEO di Berlin Packaging Italia.

La sede in provincia di Milano, a Trezzano sul Naviglio, inaugurata a settembre dello scorso anno, è stata progettata all’insegna di avanguardia e sostenibilità, elementi intrinseci al DNA di Berlin Packaging. All’interno vi è una grande area di 200 mq che ospita lo showroom, dove vi sono esposti gli oltre 800 prodotti rappresentativi della vasta offerta aziendale. Anno dopo anno, il ruolo dell’Italia all’interno del progetto EMEA diventa quindi sempre più cruciale.