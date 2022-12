Bialetti s'allea con Dolce&Gabbana: on air lo spot con la moka griffata

Bialetti-Dolce&Gabbana: il lancio della Moka Express griffata

Dopo i Baci Perugina la maison di moda torna on air con una nuova operazione di co-marketing: questa è la volta di Bialetti che lancia sul mercato la nuova Moka express griffata. Il prodotto targato D&G sarà disponibile nelle versioni da tre o sei tazze con un’esclusiva confezione frutto della creatività della maison di moda.

La Moka Express, icona indiscussa di italianità, vuole omaggiare oggi i mestieri d'arte, i paesaggi e i colori unici della Sicilia, rievocando i motivi decorativi del Carretto Siciliano: un elemento del folklore dell'isola che, con le sue tradizioni, è da sempre al cuore dell’estetica di Dolce&Gabbana.

La campagna pubblicitaria è firmata da WHY, l'agenzia guidata dal Ceo Filippo Maria Bonifati che ha già collaborato in passato con la maison di moda per alcuni progetti prevalentemente digital, tra cui il lancio della collezione digital fashion “DG2084 Awakening”, nata dalla collaborazione tra D&G e Sknups, e la campagna per gli NFT di D&G realizzati in collaborazione con UNXD.

Bialetti-Dolce&Gabbana, on air il nuovo spot: GUARDA IL VIDEO