Bonfiglioli Consulting, la Lean Factory School festeggia 10 anni

Bonfiglioli Consulting: compie 10 anni la Lean Factory School che forma manager e imprenditori

Oltre 800 aziende, 3500 partecipanti per oltre 16mila ore di formazione erogate (2000 giornate formative): sono i numeri dei primi dieci anni di attività della Lean Factory School, fondata nel 2012 con il patrocinio di Confindustria Emilia Area Centro da Bonfiglioli Consulting, società italiana di consulenza con quasi 50 anni di storia al servizio dello sviluppo e dell’internazionalizzazione delle aziende italiane. Con la Lean Factory School, Bonfiglioli Consulting ha creato uno spazio in cui manager, imprenditori, responsabili di servizio e di processo possono mettersi in gioco, sperimentare direttamente sul campo e imparare facendo. Così, la "fabbrica in miniatura", trasforma la conoscenza in competenza.

A Crespellano, a pochi chilometri da Bologna, la Lean Factory School è una scuola di formazione innovativa, un luogo in cui trasformare la teoria in azioni concrete, all’interno di un ambiente che riproduce fedelmente un’azienda in miniatura. Promuovendo la cultura d’impresa e la formazione continua, rappresenta un vero e proprio polo d’innovazione in cui testare sul campo le tecnologie di Industria 4.0, toccare con mano la Digital Transformation e sviluppare nuove applicazioni a sostegno dei processi aziendali.

“Al centro dell’offerta formativa c’è la Lean World Class, una nostra metodologia esclusiva, che fonde il rigore del World Class Manufacturing, ovvero il 'pensiero snello' applicato al miglioramento dei processi in ambito automotive, con l’intera catena del valore, grazie all’introduzione di due pilastri: il Cost Deployment, che permette di misurare sul conto economico i risultati raggiunti attraverso le attività di miglioramento, e il People Development che, con il coinvolgimento e la formazione delle persone, garantisce il raggiungimento di un cambiamento duraturo e sostenibile verso il miglioramento continuo”, spiega Michele Bonfiglioli, AD di Bonfiglioli Consulting.

La fabbrica in miniatura riproduce la realtà aziendale, con le sue linee produttive, l'area uffici e le soluzioni di digitalizzazione che permettono di testare insieme i vantaggi del Lean Thinking e del Lean World Class, e toccare così con mano il miglioramento, insieme alle opportunità di Industry 4.0, con risultati visibili e misurabili.

L’approccio è fortemente pragmatico: anche i percorsi di formazione destinati a profili executive prevedono una forte componente pratica (la teoria assorbe meno del 20% del tempo e viene consolidata dalla pratica). Grazie allo scambio continuo con prestigiosi centri universitari ed istituti di ricerca, la scuola è in grado di fornire un confronto costante con le best practice nazionali ed internazionali. Ed “entra anche in azienda”, grazie a sessioni itineranti presso le sedi delle aziende o a distanza su piattaforma digitale, con percorsi ad hoc per affrontare e risolvere problematiche specifiche e implementare soluzioni in grado di valorizzare le eccellenze e potenziare la competitività, con metodo e coinvolgimento.