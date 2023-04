Borsalino, inaugurato il Museo in occasione del 166° anniversario

Borsalino apre ufficialmente il nuovo Museo in occasione del 166° anniversario della fondazione del cappellificio

Il nuovo Museo Borsalino, nato dalla collaborazione fra Città di Alessandria e Fondazione Borsalino, è stato inaugurato oggi, 4 aprile 2023, in occasione del 166° anniversario della fondazione del cappellificio. L’evento si è articolato in due momenti distinti. Villa Borsalino, storica dimora alessandrina della dinastia di cappellai, ha ospitato autorità politiche e stakeholders per i tradizionali discorsi di apertura. Per l’occasione sono giunti i videomessaggi beneauguranti del Viceministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e del Presidente del Cnel Tiziano Treu.

L’evento è proseguito di fronte all’ingresso del Museo Borsalino, dove il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha affidato le chiavi al Presidente della Fondazione Borsalino Philippe Camperio, sancendo ufficialmente l’apertura dello spazio museale.

Dopo l’apertura delle porte è stato dedicato un momento speciale al legame antico fra Borsalino e il mondo del cinema. Legame, che nel 1970 ha dato vita a un evento senza precedenti: Borsalino ha concesso l’uso del proprio marchio a una produzione cinematografica ambientata negli anni Trenta, con Alain Delon e Jean-Paul Belmondo. L’automobile utilizzata nel film, una Fiat 514 d’epoca, è stata svelata di fronte all’ingresso del Museo con a bordo gli eredi dei due mitici attori protagonisti: Anthony Delon e Paul Belmondo. La foto scattata di fronte al Museo è destinata a rimanere nella storia di Borsalino. Il Museo Borsalino aprirà al pubblico il 5 aprile 2023.