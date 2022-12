Bosch, "Allenarsi per il Futuro" vince il Premio AIDP HR Mission

Bosch riceve il Premio AIDP HR Mission con "Allenarsi per il Futuro", progetto di Social Sustainability per l'orientamento dei giovani

Allenarsi per il Futuro, il progetto di Social Sustainability di Bosch Italia realizzato in collaborazione con Randstad Italia, ha ricevuto il Premio AIDP HR Mission 2022 nella categoria Aziende, Scuole, Università e Orientamento. Il progetto nasce con l'idea di favorire il corretto orientamento dei giovani e aiutarli nel difficile passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, il tutto attraverso la metafora dello sport. Durante gli incontri di orientamento e formazione di "Allenarsi per il Futuro" organizzati nelle scuole, grandi atleti italiani raccontano agli studenti la propria storia personale per incoraggiare i giovani a seguire i propri sogni, le proprie attitudini e ambizioni. Allo stesso tempo, insegnano loro come affrontare le sfide senza abbattersi, nello sport e nella vita, cercando di trasmettergli valori fondamentali come la passione, l'impegno, la responsabilità e, ovviamente, l'allenamento.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso primo dicembre, presso Palazzo Mezzanotte - Borsa Italiana a Milano. Quest’anno AIDP, l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale e la Fondazione AIDP Lavoro e Sostenibilità hanno dedicato il premio al “Lavorare con e per le Persone”. Il riconoscimento ha voluto premiare la dedizione, la creatività e l’innovazione messa in campo dai professionisti HR per lo sviluppo delle aziende, del lavoro e del Paese.

Il premio è stato ritirato da Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe, che ha commentato: “Ringrazio AIDP per questo riconoscimento e, in particolare, tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa per contrastare la disoccupazione giovanile. Attraverso la metafora sportiva vogliamo aiutare i ragazzi a comprendere meglio le dinamiche del mondo del lavoro che li attende. Allenarsi per il Futuro vuole veicolare un messaggio positivo per superare i propri limiti e realizzare con impegno e costante allenamento gli obiettivi futuri, sia personali sia professionali”.