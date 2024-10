BPER: al via la nona edizione di 'GRANDE!', il progetto di educazione finanziaria

BPER presenta la nona edizione di 'GRANDE!': educazione finanziaria e arte per oltre 285.000 alunni delle scuole primarie

Parte ufficialmente la nona edizione di GRANDE!, il progetto di educazione finanziaria promosso da BPER Banca. Dal 2015, questa iniziativa ha coinvolto oltre 11.000 classi e più di 285.000 alunni delle scuole primarie, con l’obiettivo di introdurre i più giovani ai principali concetti di economia e risparmio. Anche quest’anno, il progetto mantiene la sua particolare combinazione di economia e arte, puntando su un metodo didattico innovativo e coinvolgente.

La campagna di quest’anno, intitolata “Uno splendido ritratto. Scopri l’economia con le opere d’arte”, mira a semplificare e rendere più accessibili i concetti economici attraverso l’uso di immagini artistiche e un linguaggio chiaro. Parte delle opere utilizzate nel progetto saranno selezionate dalla Galleria BPER, la Corporate Collection dell’istituto bancario, che offrirà una cornice culturale d’eccezione per l’apprendimento dei giovani studenti.

Per l’edizione 2024/2025, BPER ha rinnovato la collaborazione con Librì Progetti Educativi, che metterà a disposizione delle scuole un kit didattico sia in formato cartaceo, realizzato con materiali ecosostenibili, che digitale. Il kit includerà QR code per accedere a tracce audio, facilitando così l’uso del materiale anche da parte di bambini con disabilità visive, e testi studiati per agevolare la lettura in caso di dislessia. Sul sito inoltre, è stato creato uno spazio digitale accessibile a tutti, dove sarà possibile scaricare il kit digitale, guardare video esplicativi e approfondire i temi economici trattati.

Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di BPER, ha espresso soddisfazione per il continuo successo dell’iniziativa: “È motivo di grande soddisfazione per BPER rinnovare per il nono anno consecutivo un progetto importante che è riuscito a restituirci risultati straordinari. Con GRANDE! ci impegniamo attivamente nella divulgazione ai più piccoli dei temi dell’educazione finanziaria. Anche per questa edizione abbiamo scelto di coniugare i temi dell’economia con il mondo dell’arte, grazie alla sua capacità di emozionare e ispirare la fantasia degli alunni. Una scelta dettata dal grande successo della scorsa edizione e che permette di valorizzare il nostro patrimonio artistico con una selezione di quadri della nostra Corporate Collection, la Galleria BPER”.

A conclusione del percorso didattico, tutte le classi partecipanti avranno l’opportunità di realizzare un murales che rappresenti ciò che hanno appreso durante l’anno scolastico. La street art, con la sua capacità di comunicare in modo diretto sogni, speranze e paure, è stata scelta proprio per la sua valenza comunicativa. La classe vincitrice, inoltre, parteciperà a un laboratorio esclusivo con un writer professionista e potrà realizzare il murales progettato sulle pareti della propria scuola.