BPER Banca, a Lanciano l'incontro sulla sostenibilità nelle PMI

BPER Banca, ospitata a Lanciano la seconda tappa del roadshow sulla sostenibilità delle PMI italiane

Si è tenuta ieri a Lanciano la seconda tappa del roadshow “Sostenibilità: presente e futuro delle PMI italiane tra rischi e opportunità”, evento promosso da BPER Banca in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza, la Camera di Commercio di Chieti e Pescara e la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia. L'incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di piccole e medie imprese locali, ha dedicato grande attenzione nel sensibilizzare le aziende sulle tematiche ESG, e soprattutto sugli aspetti di rendicontazione di sostenibilità. Ad aprire i lavori è stato il Direttore Territoriale Centro Est (Marche, Abruzzo, Molise) di BPER Banca, Giuseppe Marco Litta, che ha dichiarato: “Le banche svolgono un ruolo centrale all’interno del percorso di sostenibilità e rendicontazione delle PMI. E l’impegno delle aziende a rendere pubbliche le informazioni su pratiche e risultati ESG risulta di fondamentale importanza per realizzare una transizione ecologica più equa e inclusiva”.

Hanno poi preso parte al dibattito Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER Banca, Adelaide Mondo, responsabile dell’ufficio Corporate Lending e Solutions di BPER, Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso e Stefano Monferrà, professore ordinario dell’Università Cattolica di Piacenza, che ha mostrato i risultati di un’indagine condotta su un campione di aziende locali, in cui è emerso il grado di attivismo delle PMI ai temi ESG.

Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER Banca, ha dichiarato: “Siamo consapevoli che il valore di un’azienda non sia solo economico e che si debba tenere in considerazione anche le performance in ambito sociale e ambientale. A tal proposito, risulta di fondamentale importanza che le PMI inizino ad avviare un processo di monitoraggio e rendicontazione delle performance ESG”.

Durante il dibattito è stato affrontato il tema delle integrazioni ESG nei prodotti di finanziamento che la Banca mette a disposizione delle imprese, sfruttando le possibili combinazioni offerte dalle opportunità del PNRR, con particolare focus ai temi della transizione energetica ed ecologica. Dal prossimo anno, le banche dovranno calcolare e comunicare anche il Green Asset Ratio (GAR), che consentirà di valutare le performance ambientali delle imprese in modo uniforme e rigoroso, dando maggiore visibilità a quelle più allineate alla tassonomia Ue, consentendo così di veicolare in maniera più efficace i maggiori flussi di capitali verso progetti sostenibili e innovativi per l’ambiente.

“Il tema della sostenibilità energetica delle imprese è sostanziale”, ha spiegato Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio di Chieti e Pescara. “Oggi le nostre industrie sono in difficoltà a causa dell'ingiustificato aumento dei costi dell'energia. Da uno studio del nostro sistema camerale emerge come, a settembre scorso, il nostro Paese ha avuto un aumento dei costi di produzione medio di circa il 14%, con una conseguente perdita di competitività nel mercato mondiale. Green e sostenibilità possono agevolare le imprese nella ripresa”.

Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, ha commentato: “Le imprese hanno dimostrato, negli ultimi anni, un’attenzione crescente ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, argomenti resi ancor più attuali dalla crisi energetica in atto che impone scelte strategiche diverse rispetto al passato. Orientare le imprese verso una maggiore consapevolezza che la sostenibilità a livello aziendale può rappresentare un elemento di competitività, ha il risultato immediato di produrre un innalzamento della reputazione aziendale verso gli stakeholders e di essere maggiormente attrattivi verso il mercato dei capitali e il mondo dei consumatori”.