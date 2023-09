BPER Banca: ad Alba la quinta edizione degli Stati Generali dell'Export

Quinta edizione Stati Generali dell’Export: BPER Banca al fianco delle imprese nel processo di internazionalizzazione del Made in Italy

Si conclude oggi la quinta edizione di "Stati Generali dell'Export", la due giorni organizzata dal IEF (Italian Export Forum) e dedicata ai temi dell'export e del Made in Italy. Creata per discutere di uno dei settori più importanti dell’economia italiana, capace di produrre oltre 600 miliardi di euro a beneficio del Paese, l’evento mette a confronto più di 70 rappresentanti provenienti dal mondo della politica, dell'economia e delle associazioni.

Quest’anno, come in tutte le edizioni precedenti, il Forum ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle opportunità offerte dai mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista tra le imprese e, al contempo, contribuire alla crescita economica italiana dimostrando le potenzialità del nostro Paese e le annesse occasioni di business. Al centro del dibattito tra i partecipanti c'è ancora una volta l'internazionalizzazione del Made in Italy, che conferma il proprio ruolo come "simbolo di bellezza e originalità" e si trasforma in un grande punto di forza per le imprese italiane, grandi e PMI, che vogliono raggiungere l'estero.

La quinta edizione degli Stati Generali dell’Export è stata aperta ieri presso il Centro Ricerche Pietro Ferrero (Alba), presieduta da Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export. Nel corso delle due giornate, gli ospiti hanno avuto la possibilità di assistere all'alternarsi di panel dedicati ai temi strategici legati all'export e al Made in Italy e interviste mirate a protagonisti del mondo delle imprese, in grado di offrire il proprio punto di vista sugli scenari politici, sociali ed economici sia italiani che internazionali, con un focus specifico sul tema della presenza delle aziende italiane all’estero.