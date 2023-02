BPER Banca aderisce a "Dispositivi Tecnologici per il cammino"

BPER Banca sostiene il progetto "Dispositivi Tecnologici per il cammino", promosso dall'Associazione Unità Spinale Niguarda

BPER Banca sostiene il progetto di Associazione Unità Spinale Niguarda (AUS Niguarda) "Dispositivi Tecnologici per il cammino". L'obiettivo dell'iniziativa è quello di donare un Esoscheletro di ultima generazione al reparto Unità Spinale Unipolare dell’ospedale ASST GOM Niguarda. Il progetto si colloca all’interno delle attività dell’Associazione, le cui finalità, oltre ai servizi diretti forniti ai pazienti, si identificano con una serie di operazioni di fundraising atte a dotare il reparto di nuove strumentazioni tecnologiche utili alla cura delle persone che hanno subito una lesione al midollo spinale.

BPER Banca, da sempre attenta alle tematiche sociali, ha aderito all’iniziativa promossa da AUS Niguarda, donando 10 mila euro che hanno contribuito a determinare un importante passo verso l’obiettivo del progetto. Grazie alla sinergia che si è venuta a creare tra partner sostenitori, interlocutori privati e il team di volontari di AUS Niguarda dedicati al progetto, il 28 dicembre 2022 l'Associazione ha siglato il contratto di noleggio di Ekso, esoscheletro di ultima generazione che permetterà la riabilitazione dei pazienti con lesione parziale al midollo spinale.

"Ho apprezzato sin da subito la disponibilità dimostrata da BPER Banca nel voler approfondire i contenuti del progetto, disponibilità che ha condotto l’istituto, in brevissimo tempo, ad aderire alla nostra iniziativa", ha commentato Angelo Pretini, Presidente di AUS Niguarda.

"Anche le piccole realtà come la nostra hanno obiettivi importanti da raggiungere. Bastano pochi euro per cambiare la vita di una persona, perché la vita può cambiare in un attimo. Noi possiamo cambiare la vita dei pazienti colpiti da lesione al midollo spinale in un attimo", ha aggiunto Elena Zanzottera Ferrari, Ambassador AUS Niguarda.

Luca Gotti, responsabile della Direzione Lombardia Ovest di BPER Banca ha concluso: "Siamo convinti sostenitori di progetti come quello promosso dall’Associazione Unità Spinale Niguarda, progetti pensati per accrescere il benessere delle persone, per offrire cure migliori e favorire una miglior qualità della vita oltre ad una continua evoluzione in campo medico. Come BPER abbiamo già sostenuto iniziative analoghe, coerenti con i nostri valori e con un’idea di Responsabilità sociale d’impresa che si traduca in progetti concreti in grado di incidere positivamente sui territori e sulla vita delle persone".