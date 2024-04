BPER Banca, l'Assemblea approva il bilancio 2023 e nomina il nuovo CdA

BPER Banca: approvato il bilancio dell’esercizio 2023 e nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026

L'assemblea degli azionisti di BPER Banca, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2023 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,30 per ciascuna delle n. 1.415.850.518 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 424.755.155,40 (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). Il dividendo sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2024 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (record date) martedì 21 maggio 2024.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta così composto: Silvia Elisabetta Candini (tratta dalla Lista n. 1); Gianni Franco Papa (tratto dalla Lista n. 2); Andrea Mascetti (tratto dalla Lista n. 1); Piercarlo Giuseppe Italo Gera (tratto dalla Lista n. 1); Antonio Cabras (tratto dalla Lista n. 3); Elena Beccalli (tratta dalla Lista n. 2); Maria Elena Cappello (tratta dalla Lista n. 2); Monica Pilloni (tratta dalla Lista n. 3); Fabio Cerchiai (tratto dalla Lista n. 2); Matteo Cordero di Montezemolo (tratto dalla Lista n. 2); Fulvio Solari (tratto dalla Lista n. 3); Angela Maria Cossellu (tratta dalla Lista n. 2); Stefano Rangone (tratto dalla Lista n. 2); Gianfranco Farre (tratto dalla Lista n. 3); Elisa Valeriani (tratta dalla Lista n. 3).

La medesima Assemblea ordinaria ha: nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026, determinando i relativi compensi in linea con la proposta formulata dal Consiglio uscente; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 in favore di KPMG; concesso l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di massime n. 17.400.000 azioni ordinarie di BPER Banca.

In occasione dell’Assemblea, sono anche stati presentati la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario, da quest’anno inclusa nella Relazione sulla Gestione, il Report TCFD (Task Force on Climate Related Disclosure) e il Report Principles for Responsible Banking attraverso i quali l’Istituto evidenzia le iniziative messe in atto per favorire un’attività bancaria responsabile e sostenibile, nonché per valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance.

BPER Banca informa inoltre che, per effetto del mancato rinnovo di Piero Luigi Montani quale componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti svoltasi in data odierna e della conseguente contestuale cessazione del rapporto di collaborazione quale Direttore Generale, è stato definito il trattamento da riconoscere al medesimo in relazione ai Piani Incentivanti di cui risulta beneficiario. In particolare, nella riunione del 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deliberato il mantenimento in capo all’Amministratore Delegato e Direttore Generale uscente Piero Luigi Montani, come “good leaver”, dei diritti a bonus ed incentivi nelle modalità e alle condizioni previste dai sistemi di incentivazione di breve e di lungo termine adottati dalla Società di cui risulta beneficiario.