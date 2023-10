BPER Banca, con Antoniano per sostenere le famiglie in difficoltà

BPER Banca, anche quest'anno al fianco di Antoniano Onlus: l'obiettivo è sostenere le famiglie bisognose

BPER Banca affianca anche quest’anno i progetti di Antoniano Onlus a favore delle famiglie bisognose. Attraverso “Operazione Pane”, le mense francescane in Italia e nel mondo ogni giorno offrono pasti caldi e accolgono chi ha perso tutto e ha necessità di un aiuto per ritrovare la speranza. Partendo dalle mense, il sostegno di BPER Banca ad Antoniano si estende ad altre attività solidali a favore delle famiglie: alloggi ai senzatetto, aiuti per le spese quotidiane e beni di prima necessità. Nel 2022 sono state più di 1.400 le famiglie che si sono rivolte alle mense francescane della rete, in costante aumento negli ultimi anni. A Bologna è attiva la sede di via Guido Guinizelli 3, dove opera una mensa che fornisce una media di 200 pasti quotidianamente e ospita 71 persone, tra singoli e famiglie.

Cecilia Bavera, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Est – Romagna di BPER Banca, in visita questa mattina alle strutture di via Guinizelli, accompagnata dal Direttore di Antoniano fra Giampaolo Cavalli, ha dichiarato: “BPER Banca vuole essere in prima linea anche nella solidarietà. Antoniano è una realtà riconosciuta e affidabile. Confidiamo nella loro opera e li sosteniamo affinché le famiglie in gravi difficoltà possano trovare un sostegno quotidiano”.

Il Direttore di Antoniano, fra Giampaolo Cavalli, ha aggiunto: “Il sostegno di BPER permette ad Antoniano di prendersi cura di chi vive in situazioni difficili. Chi è in difficoltà ha bisogno di beni materiali, ma soprattutto deve poter contare su qualcuno. Con BPER questo diventa ancora più concreto e più possibile. D’altronde solo ciò che si sogna insieme può garantire quella pace di cui oggi, più di ieri, tutti sentiamo una grande urgenza”.