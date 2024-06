BPER Banca conferisce il premio “Green Innovation 2024” a OP COAB

BPER Banca premia Francesco Casciaro, Direttore Generale di OP COAB, per le sue innovazioni sostenibili

BPER Banca ha rinnovato il sodalizio con l’evento “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” per il sesto anno consecutivo, confermando la sua vicinanza al mondo delle imprese del settore agroalimentare. L’evento si è svolto venerdì scorso presso l’Altafiumara Resort di Reggio Calabria ed è stato organizzato dalla rivista Corriere Ortofrutticolo in partnership con Fruitimprese, CSO Italy, Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Confagricoltura, Italmercati e Fedagromercati.

Oliviero Falconi, Responsabile Servizio Agri Banking di BPER Banca, ha sottolineato: “BPER è molto attenta alle tematiche ‘green’. Oggi introdurre innovazione nel percorso di sostenibilità per le aziende significa avere positivi riscontri economici, oltre a dare un contributo importante per la salvaguardia ambientale. Da circa un anno in BPER è attivo il Servizio Agri Banking, dedicato alle aziende del settore agroalimentare, che dispone di tutti gli strumenti necessari per assistere le imprese del settore nei processi di sviluppo e di transizione verso la sostenibilità, con prodotti e servizi ad hoc”.

Durante l’evento, Falconi, in rappresentanza di BPER Banca, ha consegnato il premio “Green Innovation 2024” a Francesco Casciaro, Direttore Generale di OP COAB, società cooperativa agricola di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. All’azienda è stata riconosciuta l'innovazione tecnologica avanzata portata nei processi di lavorazione e conservazione della frutta e l'impegno costante nel proporre al consumatore prodotti sicuri e di certificata qualità. Inoltre, si è evidenziata la particolare attenzione della cooperativa, durante tutte le fasi della produzione, al rispetto della sostenibilità ambientale, del territorio e del contesto sociale nel quale opera.