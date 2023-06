BPER Banca: Dario Di Muro entra nella Divisione Private e Wealth Management

BPER Banca rafforza la Divisione Private e Wealth Management con l’ingresso di Dario Di Muro

BPER Banca potenzia ulteriormente la Divisione Private e Wealth Management con l’ingresso di Dario Di Muro. Proviene da Fideuram e avrà l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della rete dei Consulenti Finanziari di BPER Banca. Di Muro, classe 1966, inizia la sua esperienza professionale in Imi Bank Lussemburgo, dove si occupa di Private Banking e Asset Management. Nel 2005 entra nel gruppo Deutsche Bank, dove opera per quasi venti anni, ricoprendo diversi ruoli con responsabilità crescenti, fino a diventare prima direttore commerciale di Finanza & Futuro e successivamente Amministratore Delegato. Da ottobre 2018, assume l’incarico di Direttore Generale in IWBank Private Investments, integrata successivamente in Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.

Fabrizio Greco, responsabile della Divisione Private e Wealth Management di BPER Banca, ha dichiarato: "L’ingresso di Dario Di Muro all’interno della Divisione Private e Wealth Management di BPER Banca rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di rafforzamento del Gruppo BPER nel business del Private Banking e Wealth Management dichiarato nel Piano Industriale. Sono sicuro che Dario, grazie alla sua lunga esperienza, darà un forte contributo per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita".