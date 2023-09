BPER Banca e Arca Fondi, insieme per un mare più pulito

BPER Banca, al via la partnership con Arca Fondi: raccolti 30 chili di rifiuti dalla spiaggia di Rimini

Grazie ad Arca Fondi e BPER Banca la spiaggia dell’Ex Colonia Bolognese, a Rimini, adesso è più pulita. Sabato scorso sono stati raccolti 30 chili di rifiuti, di cui 12 di sola plastica. Rinvenuti, inoltre, oltre 200 g di mozziconi di sigarette. La sfida, raccolta da molti volontari, ha visto la formazione di più squadre con l’obiettivo comune di ripulire la baia. La spiaggia riminese è stata al centro del progetto promosso da Arca Fondi in collaborazione con BPER Banca e Marevivo Onlus.

Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale, Responsabile Direzione Commerciale di Arca Fondi, ha dichiarato: "La pulizia della spiaggia di Rimini rappresenta la conclusione di quest’anno per il progetto Arca Blue Leaders, realizzato in collaborazione Marevivo Onlus e i suoi volontari, con l’obiettivo di preservare e migliorare gli ambienti marini e lacustri italiani. Siamo fieri di aver condiviso questa occasione con BPER Banca, uno dei nostri principali partner commerciale, con il quale collaboriamo con profondo impegno nella protezione delle meraviglie naturali più vulnerabili del nostro Paese. L'attiva partecipazione di tutti e i risultati ottenuti ci riempiono di orgoglio e ci motivano a essere sempre più impegnati nel nostro lavoro".

"BPER Banca ha messo al centro dei propri obiettivi, illustrati anche nel bilancio di sostenibilità 2022, l'attenzione alla salvaguardia ambientale, aderendo ai Principles For Responsible Banking ed alla Net zero banking Alliance. Nel percorso di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, i progetti e le iniziative sul territorio della Romagna vogliono essere un contributo concreto e fattivo. Ecco, quindi, che la giornata dedicata alla pulizia della spiaggia dell' Ex Colonia Bolognese, in collaborazione con Arca e Marevivo, è un appuntamento importante, di grande partecipazione, che ci rende orgogliosi, confermando il desiderio della Banca di supportare la tutela dell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo", ha concluso Cecilia Bavera, responsabile della Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna di BPER Banca.