BPER Banca è presenting sponsor del 36° Campionato di Ginnastica Artistica

BPER Banca annuncia di essere presenting sponsor del 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile e del 35° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Femminile

Oggi si è tenuta la presentazione del 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Femminile (2-5 maggio 2024) presso la Sala Stampa della Giunta della Regione Emilia-Romagna. L'evento è previsto nei padiglioni della Fiera di Rimini. Alla conferenza hanno preso parte Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, l’Assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari, il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Europei Marco Borroni, e Cecilia Bavera, responsabile Direzione Regionale Emilia Est di BPER Banca.

L'evento ha visto la partecipazione di tutti gli atleti della Nazionale Italiana Maschile: Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, e il numero uno italiano assoluto Mario Macchiati, campione d’Europa in carica, vincitore dell'oro ad Antalya nel 2023. Allo stesso modo, hanno presenziato le fate delle Fiamme Oro, Alice e Asia d’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, rappresentanti della squadra femminile, attuali detentrici dell'argento europeo. Gli atleti e le atlete sono stati accompagnati dai DTN Giuseppe Cocciaro (GAM) ed Enrico Casella (GAF). I Campionati Europei di Ginnastica Artistica rientrano nel calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna e in particolare nel quadro di un accordo triennale che la Regione ha stipulato nel 2022 con la Federazione Ginnastica d’Italia, per avviare una serie di iniziative comuni. I campionati Eurpei hanno anche il Patrocinio del Comune di Rimini.

Ha aperto la conferenza il padrone di casa Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, e ha dichiarato: “I Campionati Europei di Ginnastica Artistica, previsti a Rimini, rappresentano un tassello particolarmente importante della partnership triennale con la Federazione Ginnastica d’Italia che sta portando nella nostra Regione eventi e atleti di livello assoluto; in un anno, per altro, particolarmente importante per la Sport Valley Emilia - Romagna. Grazie quindi al Presidente Gherardo Tecchi per la grande opportunità concessa, che, ne siamo certi, assicurerà un grande spettacolo sportivo, in grado di costituire una rilevante leva di attrattività e promozione del territorio”.

In conferenza anche il saluto del Presidente della Ginnastica d'Europa, Farid Gayibov, entusiasta di dare il benvenuto a Rimini e ai media italiani e internazionali: "È un piacere vedere un tale interesse mediatico per questi Campionati Europei. A pochi mesi dai Giochi Olimpici di Parigi, questo evento rappresenta il momento ideale per conquistare gli ultimi biglietti olimpici. Naturalmente, i titoli continentali sono già di per sé un premio meritato. A Rimini gareggeranno i più grandi nomi della ginnastica artistica. I nostri atleti meritano il loro momento sotto i riflettori e daranno vita a uno spettacolo favoloso per tutti".

“Per la città di Rimini il 2024 sarà un altro anno di grande sport internazionale, già a partire dalla primavera, grazie ad un calendario di appuntamenti eccezionale per quantità ma soprattutto per qualità. Gli Europei di ginnastica rappresentano una delle novità più prestigiose e attese di questo palinsesto, a ulteriore riprova di come il nostro territorio grazie agli spazi, alle infrastrutture e ai servizi turistici e di accoglienza offerti, rappresenti una piattaforma ideale per ospitare anche gli eventi sportivi ai massimi livelli”, ha aggiunto l’Assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari.

Ha poi preso la parola il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi: “I campionati d’Europa di Artistica, maschile e femminile, saranno uno degli eventi dell’anno, in Italia, al pari degli Europei di Atletica, degli internazionali di Tennis a Roma o del Giro d’Italia. Nell’anno olimpico, senza mondiali, la rassegna continentale diventa l’appuntamento clou delle nostre discipline, una sorta di prova generale dei Giochi di Parigi. I migliori interpreti dei grandi attrezzi, junior e senior, arriveranno nella città di Romeo Neri, nella regione di Alberto Braglia, pionieri olimpionici dell’inizio del secolo scorso, per raccontarci la ginnastica moderna al principio di un nuovo millennio. Dopo l’edizione giovanile di Rimini, quarant’anni fa, l’Artistica europea torna in Emilia-Romagna, in un territorio dalla grande vocazione per i motori e l’attività motoria".

"Ringrazio, dunque, il Presidente Stefano Bonaccini e il suo staff, a cominciare dal Capo della Segreteria politica della presidenza, Giammaria Manghi, per l’ospitalità in una delle zone più affascinanti del Bel Paese, mix di cultura, benessere e intrattenimento, in una piccola provincia laboriosa e, contemporaneamente, grande meta turistica internazionale. Ringrazio tutti i nostri partner per il sostegno agli organizzatori - a cominciare da Sport Valley e da BPER Banca che ha voluto titolare la doppia competizione - e i gruppi sportivi militari e di pubblica sicurezza. Rimini, per due settimane, sarà la capitale della ginnastica, sulle rive di un Adriatico in primavera che si prepara alla stagione balneare, con la Nazionale azzurra maschile campione in carica e quella femminile d’argento che proveranno a festeggiare insieme, nel quartiere fieristico dopo un’incredibile staffetta tra Monaco di Baviera 2022 e Antalya 2023. E sulla “Strada” felliniana verso la Francia e la Ville Lumiere, in un lungo ponte, spaziale ma anche temporale tra l’Anniversario della Liberazione e la Festa dei Lavoratori, la manifestazione romagnola è destinata a rimanerci nel cuore, lasciandoci il dolce “Amarcord” dei momenti storici”, ha concluso Tecchi.

Ha salutato tutti i presenti anche Cecilia Bavera, responsabile Direzione Regionale Emilia Est- Romagna di BPER Banca che si è espressa con queste parole: “Bper partecipa con entusiasmo a questo importante appuntamento, sostenendo e promuovendo lo sport. Passione, condivisione ed inclusione sono valori che ci rappresentano e che sono fondamentali anche per i più giovani che si avvicinano al mondo sportivo. Siamo felici di essere partner degli Europei di Ginnastica Artistica e di essere a fianco di atlete ed atleti di grande talento, che in queste giornate di gare saranno protagonisti assoluti, facendoci vivere emozioni straordinarie, con energia e passione che contamineranno tutti i presenti”.

Infine è intervenuto anche Marco Borroni, Presidente del Comitato Locale di Rimini 2024, che ha dichiarato: “Sono onorato di presiedere il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschili e Femminili. Da fine aprile a inizio maggio 2024, la città di Rimini ospiterà un evento di prestigio internazionale che promette non solo di celebrare l'eccellenza sportiva, ma anche di portare significativi vantaggi economici e sociali al territorio. Con oltre 44 mila presenze turistiche previste, il flusso non solo conferma l'attrattiva di Rimini come destinazione sportiva, ma promette anche un impatto economico considerevole. Le strutture alberghiere beneficeranno di un pernottamento medio di 3,7 notti da parte di tutte le figure che gravitano intorno all’evento sportivo".

Borroni ha aggiunto: "Gli Europei di Ginnastica si candidano quindi a diventare un evento di grande rilevanza per il tessuto economico e sociale della città di Rimini. Attraverso 670 passaggi su stazioni radiofoniche locali e nazionali, 5 dirette televisive Rai e numerose pubblicazioni su quotidiani locali e nazionali, oltre alla creazione di 3 profili social specifici, l'evento sarà ampiamente diffuso ai cittadini italiani e internazionali. In quest’ottica, inoltre, è prevista la presenza di oltre 200 persone tra giornalisti accreditati e operatori dei media. Questa visibilità non solo mette in evidenza l'interesse europeo e mondiale per gli Europei di Ginnastica, ma contribuisce anche a promuovere Rimini come una destinazione turistica e sportiva di prim’ordine. Sarà un’edizione in cui vogliamo valorizzare non solo l’accoglienza che Rimini potrà offrire, ma anche dimostrare che in un quartiere fieristico possiamo creare un evento che per tecnologia, organizzazione e servizi potrà superare ciò che accade o si può fare in un palazzetto dello sport, avremo oltre 32.000 mq a disposizione per realizzare al meglio gli spazi ideali per atleti e pubblico. In field avremo oltre 300 volontari".

"E’ un onore avere anche come Presenting Sponsor un’azienda prestigiosa come BPER Banca che da tempo crede e investe nello sport e nel 2024 ha scelto noi come evento Internazionale che si svolge in Italia, così come aveva fatto con il nuoto nel 2022 e con il volley nel 2023. Stiamo lavorando sinergicamente con la Federazione e con European Gymnastic, è un lavoro molto impegnativo che coinvolge molte persone. Da parte nostra c’è entusiasmo, professionalità e passione per organizzare un'ottima manifestazione e come diciamo nel nostro claim @bettertogether credo che la massima partecipazione del mondo della ginnastica e di tutti gli appassionati di sport sia un valore imprescindibile anche per far sentire il nostro affetto alle squadre italiane, che già tante soddisfazioni nelle edizioni precedenti hanno saputo regalarci e che oggi abbiamo il piacere e l’onore di avere qui. Vi aspettiamo a Rimini", ha concluso Borroni.