BPER Banca e ICE Agenzia: nuovo protocollo d’intesa

BPER Banca e ICE Agenzia: insieme per orientare le imprese clienti della banca interessate a operare nei mercati internazionali

BPER Banca e ICE Agenzia, l’organismo per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno siglato un protocollo d’intesa triennale che propone l’avvio di un rapporto di mutua collaborazione per sostenere e orientare le imprese clienti di BPER Banca interessate a operare nei mercati internazionali. L’accordo è stato firmato questa mattina a Vicenza, presso il Salone europeo “Vicenzaoro”, dalla Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, e dal Presidente di ICE Agenzia, Carlo Ferro.

BPER Banca e ICE Agenzia si impegnano così a cooperare negli ambiti delle relative competenze, attraverso interventi formativi specifici finalizzati a sviluppare nelle aziende clienti conoscenze e competenze tecnico-manageriali e digitali, per accrescere la competitività delle imprese sui mercati esteri. Tra questi, da segnalare l’interesse per “Smart Export”, il progetto dedicato all’introduzione e al consolidamento delle Pmi nei mercati internazionali, che BPER Banca promuoverà tra le aziende clienti al fine di favorirne la partecipazione gratuita.

Tra le altre attività, verranno inoltre portate avanti azioni di informazione rivolte alle imprese clienti di BPER per accrescere la conoscenza delle opportunità di business nei mercati esteri attraverso, per esempio, la partecipazione di funzionari-dirigenti di ICE Agenzia a convegni, seminari e webinar organizzati da BPER Banca al fine di presentare i servizi e i programmi di ICE Agenzia a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle Pmi. Sono previste inoltre azioni specifiche per lo sviluppo dell’e-commerce e l’inserimento sul sito di BPER Banca del link alla pagina di ICE, al fine di promuovere tra le imprese clienti la conoscenza dei servizi di ICE Agenzia.

BPER Banca e ICE Agenzia, protocollo d'intesa: le dichiarazioni di Mazzarella presidente BPER Banca e Ferro, Presidente Ice Agenzia

Nel corso dell’incontro di questa mattina la Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con ICE Agenzia, che consente a BPER Banca di fare sempre più da catalizzatore del tessuto socio-economico di riferimento, a sostegno di iniziative in grado di supportare le imprese e l’occupazione, anche all’interno di un quadro internazionale drammatico come quello attuale, che suscita in noi forte emozione e preoccupazione. Uno dei ruoli principali delle banche è quello di capitalizzare al meglio il loro vasto patrimonio di conoscenza del tessuto imprenditoriale. Un esempio di questo nuovo modello di business è rappresentato proprio dall'assistenza evoluta nei processi di internazionalizzazione delle Pmi, che si inquadra a sua volta nella strategia del Gruppo BPER per rafforzare il posizionamento nelle aree di gestione dei flussi internazionali, nelle operazioni di Export e Trade Finance, nella gestione di rischi finanziari sui tassi e cambi e nelle operazioni sulla piattaforma CBI”.

Il Presidente di ICE Agenzia, Carlo Ferro, ha a sua volta affermato: “L’export del nostro Paese è ripartito, ma guardiamo all’evoluzione degli scenari con ancor più sentita preoccupazione, per il dramma umanitario in corso e per le incertezze economiche create dalla tensione militare. E in questo contesto, la capacità di fare sistema è ancor più fondamentale. L’accordo tra BPER e ICE che firmiamo oggi è parte integrante della nostra strategia che si articola in 19 nuove azioni nei campi del digitale, dell’e-commerce, della formazione, della protezione del made in Italy, con un minimo comune multiplo: l’attenzione verso le Pmi per assisterle sul territorio, lì dove producono. Vogliamo ripartire dai territori e vogliamo che i nostri servizi, per la maggior parte gratuiti per le imprese fino a 100 addetti, siano fruiti nel modo più ampio e diffuso possibile. Da oggi BPER Banca è nostro partner in questo processo win win win: per l’offerta di BPER stessa, per il servizio ai suoi clienti e, non da ultimo, per una maggiore efficacia dell’azione di ICE Agenzia. Con l’obiettivo di portare un maggior numero di Pmi al successo sui mercati internazionali, come i loro prodotti meritano”.