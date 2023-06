BPER Banca, Premium Partner della 19ª edizione di Biografilm

BPER Banca sostiene ancora una volta Biografilm Festival in veste di Premium Partner

Si è tenuta questa mattina a Bologna, presso la Sala Anziani di Palazzo d’Accursio, la conferenza stampa di presentazione di Biografilm 2023, il festival sulle storie di vita al cinema, che si svolgerà nel capoluogo emiliano dal 9 al 19 giugno prossimi, a cui hanno preso parte Fabio Abagnato, Responsabile Emilia-Romagna Film Commission, Elena Di Gioia, Delegata Cultura di Bologna e Città metropolitana, Massimo Mezzetti, Direttore Generale Biografilm Festival, Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, Co-direttori artistici di Biografilm Festival, Caterina Mazzucato, Coordinatrice di Bio to B–Industry Days, Gilberto Borghi, Responsabile Ufficio External Relations, Sponsorships & Events di BPER Banca e Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera. Sono 83 i film in programma nelle varie sezioni della selezione ufficiale del festival, 60 anteprime, di cui 17 anteprime mondiali.

BPER Banca ha scelto di sostenere, anche per questa edizione, Biografilm Festival in veste di Premium Partner, confermando ancora una volta il forte legame con la cultura e con il cinema, che riveste un ruolo importante tra le attività di responsabilità sociale d’impresa intraprese da tempo dalla banca. Per questa edizione, che suscita particolari riflessioni sulla contemporaneità, grazie a piccole e grandi storie di vita, BPER ha voluto rivolgere un’attenzione particolare a due speciali sezioni: quella dei film italiani, che la Banca sostiene da alcuni anni, assegnando il Best Film BPER Award | Biografilm Italia 2023, e quella dedicata al binomio Cinema-Scrittori, con una selezione di contenuti cinematografici legati al mondo della letteratura.