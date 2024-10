BPER Banca presenta il Piano Industriale 'B:DYNAMIC Full Value 2027'

BPER Banca, approvato il Piano Industriale 'B:DYNAMIC Full Value 2027': l’obiettivo è modernizzare la banca per garantire una crescita sostenibile

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha approvato il nuovo Piano Industriale “B:DYNAMIC Full Value 2027”, che guiderà il Gruppo nel prossimo triennio. L’Amministratore Delegato Gianni Franco Papa ha commentato: “BPER è una banca dinamica, che ha dato prova della sua capacità di trasformarsi con rapidità, sia organicamente che tramite operazioni straordinarie, in una delle principali realtà bancarie e di wealth management italiane con un’offerta completa di servizi finanziari".

"Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo Piano saprà cogliere. Perseguiremo un’accelerazione in termini di crescita delle commissioni e di economie di scala, con importanti risparmi sui costi, conseguendo un livello significativamente più elevato e sostenibile di remunerazione degli azionisti, mantenendo la robusta solidità del nostro profilo patrimoniale e di liquidità. Questo Piano è realistico e chiaro e siamo pienamente impegnati nella realizzazione di tutti gli obiettivi, continuando a creare valore per tutti i nostri stakeholder”, ha concluso Gianni Franco Papa.

BPER, la terza banca italiana per numero di clienti e tra i leader nel wealth management, ha presentato un piano che mira a generare un utile netto cumulato di 4,3 miliardi di euro nel periodo 2025-2027, con un dividendo cash cumulato di 3,2 miliardi di euro. Entro il 2027, la banca prevede di raggiungere un ROTE superiore al 16% e un CET1 ratio solido, superiore al 14,5%.

Il piano si basa su tre pilastri fondamentali: liberare il pieno valore dei clienti, catturare le economie di scala latenti e fare leva sulla solidità del patrimonio della banca. L’obiettivo è chiaro: modernizzare la banca per garantire una crescita sostenibile e una redditività "best in class". Le previsioni indicano ricavi pari a 5,5 miliardi di euro nel 2027, con una crescita annuale media dell’1,5% dal 2024 al 2027. Questa crescita sarà trainata dall’aumento delle commissioni, che compenseranno la riduzione del margine di interesse legato a un contesto prudenziale sui tassi e al calo dell’effetto ecobonus.

In particolare, la banca prevede di migliorare la propria efficienza operativa, riducendo la base costi di 270 milioni di euro al lordo dell’inflazione. Gli oneri operativi, esclusi svalutazioni e ammortamenti, si attesteranno intorno ai 2,4 miliardi di euro nel 2027, con una riduzione del 7% rispetto al 2024. Il rapporto costi/ricavi sarà ridotto al 50%, un risultato che riflette l’impegno di BPER nel perseguire un approccio più snello e orientato alla produttività.

Sul fronte della gestione patrimoniale, BPER punta a far crescere la raccolta gestita del 7% l'anno, arrivando a 81 miliardi di euro entro il 2027, sfruttando il nuovo assetto del wealth management e il rafforzamento di Banca Private Cesare Ponti. Anche i crediti netti alla clientela vedranno una crescita del 3% annuo, raggiungendo i 97 miliardi di euro. La banca continuerà a mantenere un approccio conservativo nella gestione del rischio, con un NPE ratio netto previsto all'1,4% nel 2027 e un coverage ratio superiore al 52%.

Per supportare questa trasformazione, BPER investirà 650 milioni di euro nello sviluppo tecnologico, nella sicurezza e nell’intelligenza artificiale (AI e Generative AI), accelerando la modernizzazione del gruppo. Questi investimenti includeranno l’ottimizzazione dei processi attraverso l'automazione, che consentirà anche una riduzione del personale del 10%. Il piano prevede inoltre significativi interventi sul fronte ESG e della sostenibilità, con l’obiettivo di mantenere la leadership della banca nei rating ESG e l’emissione di obbligazioni green per 1 miliardo di euro. BPER si impegna a sostenere le comunità locali con contributi finanziari pari a 20 milioni di euro nel corso del piano.

Con questo nuovo assetto organizzativo, già operativo e suddiviso nei segmenti Retail, Private & Wealth e Corporate, BPER si pone l’obiettivo di raggiungere una crescita più equilibrata e sostenibile. Il focus sarà su un'espansione del wealth management e su una maggiore digitalizzazione, con l’introduzione di soluzioni bancarie sempre più personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti, sia retail che corporate. Il tutto sarà accompagnato da una crescita nel credito al consumo, un miglioramento dell'offerta digitale e un'espansione dei servizi di consulenza finanziaria.

L'intervista a Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca

A margine dell'evento Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca, ai microfoni di affaritaliani.it, ha commentato: "I nostri pilastri principali sono: liberare il potenziale lavorativo della nostra clientela, migliorare e modernizzare la banca e mantenere un capitale solido. Abbiamo pianificato investimenti significativi, pari a 650 milioni di euro nel piano d'investimento, destinati all'IT, all'intelligenza artificiale e alla resilienza del settore IT. Questi 650 milioni si sommano ai 650 milioni già investiti negli ultimi tre anni. Vogliamo essere una banca dinamica, perché vediamo ampi spazi di crescita che intendiamo occupare, e desideriamo essere sempre più vicini alla nostra clientela in modo proattivo, non reattivo".