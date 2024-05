BPER Banca, presentato il nuovo podcast “Sei Città” con Gruppo Abele

BPER Banca e Gruppo Abele: realizzato il podcast “Sei Città”, scritto e narrato da Valerio Millefoglie

BPER Banca ha presentato insieme a Fondazione Gruppo Abele la nuova serie podcast “Sei Città”, scritta e narrata dallo scrittore e giornalista Valerio Millefoglie, realizzata in collaborazione con Storielibere. La serie, presentata nei giorni scorsi in occasione del Salone del Libro di Torino, è una delle numerose attività che compongono Present4Future, il progetto di inclusione sociale dedicato a ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tra i 14 e i 24 anni. Ideato e realizzato da BPER insieme alla Fondazione Gruppo Abele, il programma intende sostenere la crescita di adolescenti e giovani di quartieri svantaggiati di sei città italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova), accompagnandoli ad agire nel presente e costruire un futuro migliore.

Il podcast “Sei Città” si propone di cambiare la narrazione sulle periferie urbane, solitamente dipinte come luoghi di degrado e disagio, adottando un approccio innovativo. Attraverso le voci in presa diretta dei ragazzi e delle ragazze che li abitano, l’obiettivo è mettere in luce le risorse positive e le energie progettuali che attraversano questi quartieri periferici, legate principalmente alle giovani generazioni e all’attività delle associazioni che operano sul territorio.

Come racconta l’autore della serie, Valerio Millefoglie: “Sono voci prese letteralmente per strada, camminando e chiedendo ai ragazzi e alle ragazze quali sono i percorsi che vogliono prendere nel futuro, ma soprattutto nel presente. In questo girovagare nei quartieri in cui vivono, prendono forma mappe sempre diverse e inaspettate delle città, come se si aprissero nuove vie di pensiero”.

“Incentivare la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani nei territori di appartenenza è una delle chiavi per migliorare la condizione dei ragazzi e delle ragazze, sia da un punto di vista sociale che culturale”, ha aggiunto Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di BPER Banca. “Attraverso il progetto Present4Future, BPER Banca si impegna affinché formazione, educazione e promozione della partecipazione dei giovani possano porre le basi per un futuro più equo e inclusivo. Il podcast ‘Sei Città’ racconta proprio questo, attraverso le testimonianze degli operatori e delle associazioni coinvolte, ma soprattutto dando voce ai giovani, per renderli protagonisti del contesto in cui abitano”.

Il Presidente della Fondazione Gruppo Abele, Don Luigi Ciotti, ha affermato: “Parliamo tanto dei giovani, illudendoci di poterli ‘catalogare’. Parliamo tanto ai giovani con l’ambizione di educarli. Ma non sempre sappiamo sintonizzarci sulle loro frequenze, far arrivare messaggi coerenti con ciò che osservano accadere nei propri contesti. Ecco perché è importante far parlare i giovani. Prenderli sul serio, renderli protagonisti. Il rischio altrimenti è di guardare ai loro vissuti con gli occhi del passato, senza lasciare emergere i percorsi inediti dell’oggi. Quella appassionata spinta al nuovo di cui gli adolescenti si fanno portatori, ma che spesso viene soffocata dalla mancanza di opportunità e ascolto. Present4Future nasce per restituire ‘la palla’ del cambiamento ai giovani, e queste interviste servono a dare voce e volume alle loro aspirazioni così come alle loro giuste proteste”.

Rossana De Michele, Founder di Storielibere, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver sviluppato con i nostri partner questa nuova serie e di aver contribuito alla realizzazione di un podcast di impegno sociale che valorizza l'operato virtuoso del terzo settore. È un progetto che ci tocca da vicino e siamo orgogliosi di farne parte”.

Attraverso interviste, passeggiate di gruppo, frammenti dei laboratori e degli eventi organizzati dalle associazioni, incontri con gli abitanti della zona, l’autore Valerio Millefoglie guida gli ascoltatori alla scoperta del quartiere e della sua storia con l’obiettivo di sfidare gli stereotipi e di promuovere una visione più inclusiva e positiva delle periferie urbane. Oltre al Gruppo Abele, hanno contribuito alla realizzazione del podcast le realtà associative Cubo Libro, Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali, TerradiConfine, Libera Palermo, Arci Genova. I sei episodi della serie saranno pubblicati a partire dal 23 maggio, ogni due settimane, sul sito web del Gruppo BPER, su quello di storielibere.fm e su tutte le piattaforme d’ascolto gratuite, come Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.