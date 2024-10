BPER Banca sostiene Laminam con 10 milioni per l’innovazione sostenibile nel settore ceramico

BPER Banca: annunciato un finanziamento da 10 milioni di euro per Laminam, l'obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore delle ceramiche

Laminam, azienda leader nella produzione di grandi lastre ceramiche, ha firmato un accordo di finanziamento con BPER Banca per 10 milioni di euro, destinati a sostenere l’innovazione sostenibile nei processi produttivi. Il finanziamento, concesso tramite il “Sustainability Linked Loan”, supporta progetti che puntano alla riduzione dell’impatto ambientale in linea con criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

Questi fondi permetteranno a Laminam di investire in soluzioni energeticamente efficienti, consolidando la sua leadership nel distretto ceramico modenese e sostenendo il proprio impegno nella sostenibilità. In particolare, l’azienda ha recentemente lanciato le lastre “twO”, sottilissime superfici da 2 mm, realizzate con materie prime naturali ad alto contenuto di materiale riciclato e completamente riciclabili. La produzione delle lastre twO, rispetto alla ceramica tradizionale, riduce l’uso di risorse naturali e le emissioni, ottimizzando anche i trasporti.

“La nostra Banca è protagonista ancora una volta del sostegno alle aziende nel processo di transizione sostenibile. Siamo soddisfatti di aver sottoscritto questo accordo con un’azienda leader nel settore della ceramica da sempre attenta alle tematiche ambientali. Noi vogliamo essere un punto di riferimento per le imprese che vogliono intraprendere un cammino analogo, affiancandole nelle loro scelte e nell’individuazione delle opportunità di finanziamento più interessanti legate al piano PNNR”, ha affermato Cristian Berselli, Responsabile Direzione Regionale Emilia Ovest di BPER.

Alberto Selmi, CEO Laminam, ha a sua volta affermato: “Siamo orgogliosi di aver sottoscritto questo accordo con BPER, un partner che condivide il nostro impegno di crescita sostenibile. Questo finanziamento ci permetterà di continuare a innovare e migliorare i nostri prodotti, e sarà di supporto ai nostri futuri progetti di internazionalizzazione".