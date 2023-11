BPER Banca, stanziati 20 mln per la costruzione di un immobile green a Milano

BPER Banca, volti 20 mln alla realizzazione di un immobile nel cuore di Milano: il finanziamento rispetta i criteri di Tassonomia europea

BPER Banca ha concesso alla società Bridge un finanziamento di 20 mln di euro per la realizzazione del nuovo complesso immobiliare ubicato tra via Giosuè Carducci 23 e via Terraggio 28, nel cuore di Milano, a pochi metri dalla Basilica di Sant’Ambrogio. Il nuovo immobile con destinazione residenziale, denominato

“Terraggio 28”, firmato dallo studio di architettura Beretta Associati, è stato progettato rispettando le caratteristiche della classe energetica A4.

Il finanziamento “green” rispetta i criteri della Tassonomia europea nel pieno rispetto dell’ambiente: sicurezza, comfort e tecnologia ne rappresentano i tratti distintivi. BPER Banca, con questa operazione, conferma il proprio impegno in materia di sostenibilità, con un ulteriore finanziamento a progetti nel settore del Real Estate. L’operazione è stata assistita dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Luca Gotti, responsabile della Direzione Territoriale Lombardia Ovest di BPER Banca, afferma: “Questo finanziamento conferma l’impegno di BPER Banca in materia di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, con grande attenzione al tema della decarbonizzazione e della riqualificazione energetica. L’operazione, che riguarda un complesso edilizio nel cuore di Milano, è stata possibile grazie al prodotto “Immobiliare Green Corporate”, con il quale stiamo erogando finanziamenti per la realizzazione di nuovi edifici, ristrutturazione di già esistenti e acquisto immobili esistenti con caratteristiche di elevate performance energetiche”.