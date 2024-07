BPER Banca: stanziato plafond da € 1 miliardo per le imprese delle Marche

Marche, BPER Banca annuncia plafond da 1 miliardo di euro per lo sviluppo delle imprese della Regione

BPER Banca stanzia un plafond di 1 miliardo di euro per le aziende delle Marche che vogliano investire su innovazione, sostenibilità ambientale, ricerca e sviluppo, intelligenza artificiale, formazione e crescita manageriale.

L'iniziativa è rivolta alle aziende di ogni dimensione e vuole supportare tre ambiti specifici, riconducibili anche alle misure offerte dal PNRR. Il primo di questi mira alla valorizzazione del Made in Italy, grazie a garanzie statali ed europee che supportano i processi di internazionalizzazione. Il secondo riguarda i piani di innovazione digitale ed efficientamento energetico e mette in campo interventi specifici volti a favorire progetti che mirino alla sostenibilità ambientale. Il terzo ambito di intervento, complementare agli altri due, si concretizza nell’assistenza e accompagnamento delle imprese verso le soluzioni più adatte ai loro bisogni tramite operazioni di finanza agevolata e attenzione alle coperture assicurative, attraverso una consulenza specifica e prodotti dedicati.

“BPER vuole ancora una volta dimostrare la sua vicinanza alle imprese e alle filiere del territorio, motore della nostra crescita economica della regione”, afferma Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Centro Est di BPER. “Lo stanziamento di questo plafond permetterà a tante aziende del marchigiano, di ogni dimensione, di migliorare la propria produttività in ambiti strategici, tra cui l’internazionalizzazione, la sostenibilità, la formazione, la digitalizzazione e la crescita manageriale. Abbiamo un’ampia rete di esperti e consulenti in grado di intercettare e rispondere alle esigenze delle imprese con competenza, consulenza e prodotti di finanza agevolata”.

“Esprimo un plauso per questa iniziativa che testimonia la volontà di investire nelle Marche e supportare il tessuto delle imprese marchigiane”, dichiara il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “Desidero ringraziare BPER per l'attenzione dimostrata rispetto ad un tema centrale come il sostegno al credito e quindi ai nostri imprenditori che vogliono investire per rafforzare la competitività e lo sviluppo della nostra regione”.