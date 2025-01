BPER, collocato con successo Bond Senior Non Preferred per 500 milioni di euro

BPER, concluso il collocamento di un Bond Senior Non Preferred dal valore di 500 milioni

BPER Banca ha collocato un'emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni, destinata a investitori istituzionali. È la prima emissione bancaria italiana, nel comparto unsecured, realizzata nel 2025. A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l’emissione ha raccolto ordini fino a circa 2,7 miliardi di euro da parte di 145 investitori. La solida e diversificata domanda ha consentito di ridurre il livello di spread, inizialmente indicato in area 165 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni, a 130 p.b.

Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,625%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,771%. L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (58,7%) e Banche & Private Banking (30,9%). La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri - tra cui Francia (30,9%), Regno Unito (16,9%), Nordici (18,9%) - e italiani (20,9%). UBS Investment Bank, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.

L’emissione, a valere sul Programma EMTN di BPER Banca (Euro Medium Term Note Programme) di euro 10 miliardi, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso dei Titoli è Baa3 / BBB (low) rispettivamente da parte di Moody’s e DBRS.