BPER punta alla crescita: OPS su Banca popolare di Sondrio e risultati record nel 2024

BPER conferma la sua solidità finanziaria: OPS con Banca Popolare di Sondrio e utile netto ordinario a 1,4 miliardi di euro

BPER Banca ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio, un’operazione che punta a rafforzare il proprio posizionamento competitivo nel mercato bancario italiano .

L’offerta prevede uno scambio di 1,450 azioni BPER per ogni azione BP Sondrio, valorizzando ciascuna azione dell’istituto valtellinese a 9,527 euro. Questo implica un premio del 6,6% rispetto al prezzo ufficiale di BP Sondrio del 5 febbraio 2025 e un premio del 10,3% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi.

L’acquisizione consentirebbe a BPER di consolidare la propria posizione nelle regioni economicamente più dinamiche del Paese, con un significativo aumento della base clienti e delle attività gestite. Il nuovo gruppo risultante dall’integrazione disporrebbe di circa 6 milioni di clienti e una capacità di generazione di utili attesa oltre i 2 miliardi di euro nel 2027, con un RoTE previsto intorno al 15% e un payout medio del 75% .

L’operazione è perfettamente in linea con il piano industriale “B:Dynamic | Full Value 2027”, che mira a massimizzare il potenziale del Gruppo attraverso economie di scala, maggiore produttività e ottimizzazione degli investimenti .

Il completamento dell’operazione, previsto per la seconda metà del 2025, porterà alla creazione di un gruppo bancario più solido e competitivo, con sinergie di costo stimate fino a 190 milioni di euro annui e sinergie di ricavo fino a 100 milioni di euro annui.

L'integrazione permetterà di rafforzare la qualità del credito, mantenendo una solida posizione patrimoniale (CET1 Ratio atteso superiore al 15%), e aumentare gli investimenti nei territori di riferimento e nelle iniziative ESG, per guidare una crescita sostenibile e inclusiva .

Per i clienti, l’operazione rappresenterà un ampliamento della gamma di servizi e prodotti, in particolare per le PMI e le famiglie, mentre per i dipendenti si tradurrà in nuove opportunità di sviluppo professionale all’interno di un gruppo bancario più grande e competitivo .

Parallelamente all’annuncio dell’operazione su Banca Popolare di Sondrio, il Consiglio di Amministrazione di BPER ha approvato i risultati finanziari del 2024, che confermano la solidità e la crescita dell’istituto .

Il margine di interesse ha raggiunto 3,37 miliardi di euro (+3,9%), mentre le commissioni nette si attestano a 2,06 miliardi (+4,5%), con una crescita significativa nei settori della raccolta gestita (+14,4%) e della bancassurance (+29,6%).

Il rapporto cost/income è sceso al 50,3%, segnalando una maggiore efficienza operativa, mentre la qualità del credito è rimasta solida, con un NPE ratio lordo al 2,4% e una copertura dei crediti deteriorati del 54,3%, uno dei livelli più alti nel sistema bancario italiano .

Il CET1 ratio, indicatore chiave della solidità patrimoniale, si attesta al 15,8%, grazie a una forte generazione organica di capitale per 1,7 miliardi di euro .La banca ha anche annunciato la distribuzione di un dividendo di 0,60 euro per azione, raddoppiando il valore dell'anno precedente, per un payout complessivo di circa 853 milioni di euro.

Con i solidi risultati finanziari e l’ambiziosa operazione di acquisizione, BPER si conferma come uno degli istituti bancari più dinamici del panorama italiano. L’operazione con Banca Popolare di Sondrio rappresenta un passo strategico fondamentale, che consentirà al Gruppo di consolidare la propria posizione competitiva e creare ulteriore valore per azionisti, clienti e dipendenti.

L’operazione è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione e all’adesione degli azionisti di BP Sondrio, ma il Consiglio di Amministrazione di BPER ha espresso piena fiducia nel successo dell’iniziativa, considerandola una mossa chiave per il futuro del gruppo bancario.