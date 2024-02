BPER e BEI insieme per sostenere la crescita economica delle PMI con €1,7 mld

BPER e BEI: siglato accordo per sostenere la crescita economica e la transizione ecologica delle imprese italiane con 1,7 miliardi di euro

Si è tenuto oggi, presso l'Amenity Room di Palazzo Diamantino, la stipula dell’accordo tra BPER e BEI per sostenere la crescita economica e la transizione ecologica delle imprese italiane, con una particolare attenzione rivolta ai progetti basati nel Mezzogiorno e alla transizione climatica. Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), e Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, hanno apposto le loro firme su documenti che portano con sé una speranza di rinnovamento e sviluppo per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

"La firma di questi accordi rappresenta un passo significativo nella nostra partnership di lunga data con la BEI. Siamo onorati di essere stati selezionati come intermediario innovativo e attento, incaricato di gestire prodotti esclusivi che mirano a sostenere le imprese durante un periodo cruciale di transizione economica e ambientale. La fiducia accordata dalla BEI a BPER, anche attraverso la firma per la prima volta in Italia di un'intesa sotto forma di garanzia diretta, rafforza ulteriormente il nostro impegno nel sostenere le PMI e le Mid Cap, giocando un ruolo cruciale nel favorire la competitività e nello stimolare lo sviluppo sostenibile. Vogliamo infatti rafforzare ulteriormente il nostro ruolo chiave nella promozione della coesione economica e di importante partner e consulente delle imprese, impegnandoci a fornire soluzioni finanziarie su misura per le esigenze di quelle aziende che desiderano svilupparsi in un ambiente economico in rapida evoluzione", ha affermato Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca.

Il valore complessivo degli accordi raggiunge la considerevole cifra di 650 milioni di euro, un’iniezione di risorse che si prevede attiverà investimenti nell'economia per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui un terzo concentrato nelle regioni meridionali dell’Italia. In dettaglio, la BEI fornirà un finanziamento diretto al Gruppo BPER Banca fino a 500 milioni di euro nei prossimi tre anni. Questa somma si articola in una prima tranche da 200 milioni, firmata oggi, e un contratto di garanzia da 150 milioni di euro. Quest'ultimo accordo rappresenta una novità per l'Italia, poiché è la prima volta che la BEI concede una garanzia diretta su nuova finanza concessa a Mid Cap, imprese che impiegano da 250 a 3.000 addetti.

Questa iniziativa, denominata Linked Risk Sharing, coprirà fino al 50% del nuovo prestito, incentivando gli investimenti e il sostegno al capitale circolante di tali imprese. BPER Bancasi impegna a creare un portafoglio di nuovi prestiti per un ammontare totale fino a 300 milioni di euro, ampliando così la sua capacità di prestito e garantendo alle imprese l'accesso a finanziamenti vantaggiosi, caratterizzati da tassi di interesse ridotti, scadenze più lunghe e minori requisiti di garanzie. Questo accordo segna la seconda volta in cui la BEI sceglie BPER come banca pilota per l'Italia per i suoi strumenti in garanzia.

Il Linked Risk Sharing segue il successo del Life 4 energy, prodotto di finanziamento per l'efficienza energetica che BPER ha gestito in esclusiva dal 2017 al 2023, dimostrando la fiducia e la solidità della partnership tra le due istituzioni. La tranche iniziale di 200 milioni di euro rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio, con un totale disponibile fino a 500 milioni di euro, mirato a sostenere le esigenze di investimento e capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. Le risorse della BEI verranno distribuite attraverso le reti e le filiali di BPER Banca e Banco di Sardegna, nonché di Sardaleasing, fabbrica prodotto del Gruppo BPER.

Si prevede che questa operazione mobiliterà investimenti per oltre 1,4 miliardi di euro nell'economia reale, di cui circa il 30% dedicato a progetti a favore dell'ambiente, e circa il 40% destinato a iniziative sviluppate nelle regioni del Mezzogiorno. Gli accordi siglati oggi non sono solo transazioni finanziarie, ma rappresentano un impegno concreto per promuovere la crescita economica e la sostenibilità ambientale, con la speranza di costruire un futuro migliore per le imprese italiane e per l'intera comunità.

L'intervista di affaritaliani.it a Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI

A margine dell'evento, ai microfoni di affaritaliani.it, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI, ha dichiarato: "Siamo qui a Milano per firmare due grandi finanziamenti con BPER, una banca con la quale abbiamo già lavorato in passato e anche grazie a questa consolidata esperienza siamo molto lieti di firmare con due altri strumenti: una garanzia da 150 milioni di euro, che permetterà di offrire maggiori finanziamenti alle PMI e alla Mid Cap, che rappresentano un tassello importante per l’economia italiana; e una linea di credito di 500 milioni di euro. Oggi abbiamo firmato i primi 200 milioni di euro dedicati a sostenere le PMI, di cui, una buona parte di questi saranno destinati al Mezzogiorno. Noi siamo la Banca dell’Unione Europea, sempre di più vogliamo che questi finanziamenti siano volti alla sostenibilità ambientale. Questa è una grande opportunità volta anche alla riduzione dei costi per le imprese, sappiamo quanto l’energia è diventata cara e quindi investire nell’innovazione e in tutti quei processi che possono ottimizzare la produzione garantisce maggiori prospettive di crescita".

"BEI negli ultimi due anni ha sviluppato un nuovo prodotto che ha come scopo liberare parte del capitale degli istituti creditizi in modo tale che loro possano creare dei nuovi portafogli, questa è la prima operazione che facciamo in Italia e siamo molto contenti di farla con BPER Banca. La collaborazione con le banche per noi è importantissima perché altrimenti non riusciremo ad arrivare capillarmente a tutte le imprese non solo italiane, ma di tutta Europa. Dunque, è una partnership grazie alla quale sviluppiamo un percorso con degli obiettivi. Di fatto, abbiamo recentemente presentato i risultati del 2023 della BEI in Italia e anche quest’anno abbiamo confermato il grande interesse per le PMI con 3 miliardi che hanno coinvolto 58.000 aziende", ha concluso la Vicepresidente di BEI.

L'intervista di affaritaliani.it a Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca

Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, ai microfoni di affaritaliani.it, ha aggiunto: "Questo è un accordo importante, un riconoscimento che ci viene dato dalla BEI in termini di solidità, stabilità e credibilità, di grande attenzione a tutte le tematiche ESG. Questa partnership ci permette di avvicinarci ancora di più alle PMI che sono i principali nostri clienti. Offriremo prodotti che permetteranno loro di sviluppare ed essere vicini a tutte le tematiche di sostenibilità, in particolare alla transizione energetica. Sicuramente il Mezzogiorno sarà un ambito di operatività molto importante per sviluppare relazioni ancora più durature con i nostri clienti che operano nel territorio del sud Italia. I risultanti ci hanno permesso di consolidare il nostro ruolo nel panorama bancario italiano, siamo una Banca solida e lo abbiamo dimostrato soprattutto nel portare a compimento, anche in tempi ravvicinati, gli obiettivi che ci eravamo prefissi nel piano industriale".

L'intervista di affaritaliani.it a Adelaide Mondo, Responsabile Ufficio Corporate Lending and Solutions di BPER Banca

"Gli accordi che abbiamo sottoscritto sono due: uno di liquidità e uno di garanzia. La platea saranno le imprese di medie dimensioni (dai 250 fino ai 3.000 dipendenti), di fatto, è la classe delle imprese meno abituata ad avere questo tipo di aiuti, per cui riteniamo che andiamo a colpire una fetta di mercato che ad oggi non aveva avuto tali sussidi. Sicuramente è un vantaggio economico per le imprese e quindi di tasso più basso, sia dal lato funding che dal lato garanzia. L’opportunità è quella di poter abbinare questi fondi alle principali agevolazioni del governo italiano. Si tratta di strumenti facilmente abbinabili al PNRR ma anche a tutta la programmazione economica 2021-2027. Per la seconda volta il Gruppo BPER e Banca Pilota sono strumento garanzia BEI", ha concluso Adelaide Mondo, Responsabile Ufficio Corporate Lending and Solutions di BPER Banca ai microfoni di affaritaliani.it.