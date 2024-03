Brivaplast nomina Fabio Pezzoli nuovo direttore generale

Brivaplast, nomine: Fabio Pezzoli è il nuovo direttore generale dell'azienda

Brivaplast, azienda italiana famigliare con più di 55 anni di esperienza nella produzione del packaging cosmetici per mascara, lipgloss, concealer, eyeliner ed eyebrow, ha nominato Fabio Pezzoli come nuovo direttore generale a partire dal 1° marzo 2024. “Fabio supervisionerà tutti i processi aziendali", ha dichiarato il CEO Stefano Vanoncini, "con l’obiettivo di implementare la strategia di crescita a livello globale e a livello operativo del Gruppo”.

Pezzoli ha maturato una pluriennale esperienza nell’ambito dell’automotive, dove ha gestito responsabilità crescenti dal Quality all’Operation Manager sia in Italia che negli Stati Uniti arrivando a ricoprire negli ultimi 7 anni il ruolo di General Manager nel gruppo Radici e successivamente nel gruppo internazionale Trèves Italia.

Brivaplast, con un fatturato 2023 di circa 70 milioni di euro in crescita del 18% rispetto al 2022, ha due unità produttive, una in Italia (HQ) ed una in Cina (Shanghai) e una sede anche in USA (California) a supporto di tutti i clienti nei diversi continenti. Nel 2022 ha acquisito Metal Tech, azienda italiana che realizza metallizzazioni e verniciature UV e acriliche su packaging per il settore della cosmetica e del food and beverage.