ByTek: il fatturato YoY di Venchi sale del 16%

ByTek: +16% per il fatturato e-commerce di Venchi grazie alla nuova strategia data driven

Prosegue la collaborazione tra ByTek, martech company del gruppo Datrix, e il marchio Venchi. Lo sviluppo di una nuova strategia e l'uso consapevole dei prodotti tecnologici proprietari, ha fatto sì che le attività di ByTek influenzassero direttamente i risultati e-commerce di Venchi, che ha registrato un +16% di fatturato complessivo YoY. Al momento, ByTek sta gestendo un'attività di ADV Empowerment che è stata corredata da una fase preliminare di Data Governance, con la verifica della raccolta dei dati da parte delle piattaforme di tracciamento esistenti e del sistema di tag management.

Tra gli obiettivi 2022 di Venchi, la risoluzione dei problemi di gestione e tracciamento del dato, l’ottimizzazione delle conversioni e delle campagne di advertising e l’incremento delle revenue. ByTek ha risposto a queste ambiziose richieste attraverso l'elaborazione di una strategia multicanale performance-oriented. Nonostante il focus principale resti quello del mercato italiano, la strategia volge lo sguardo anche al mondo internazionale, concentrandosi nello specifico su 3 Country: UK, Francia e Germania.

Il rilevamento dei trend stagionali è essenziale per un mercato fortemente influenzato dalla domanda del consumatore: oltre alla peak season invernale, è fondamentale anche la declinazione delle campagne sui periodi. In questo senso, seguire i trend stagionali significa poter fare valutazioni data-driven per prendere decisioni di business.

Natalia Palmisano, Delivery Director di ByTek, ha dichiarato: “L’AI ci permette di avere una comprensione profonda della customer base, aiutandoci a tracciare profili sempre più accurati e dotandoci di un layer sicuro e compliant con iniziative di loyalty e retention, per campagne efficaci, uniche e personalizzate la collaborazione con il team del cliente Venchi ha visto nascere subito una vera ‘affinità elettiva’, una comunione di intenti ed effort che sta portando a buoni risultati, in continuo miglioramento”.

Importante e meritevole di attenzione anche la dimensione phygital, soprattutto per un marchio che offre un’esperienza utente integrata e ibrida, online tramite e-commerce e offline attraverso gli store sul territorio. É quindi evidente quanto la riconciliazione del dato e il drive-to-store risultino cruciali.

Silvia Grassi, Digital Marketing Manager di Venchi, ha commentato: “La collaborazione con Bytek ci sta permettendo di sfruttare tempestivamente le nuove opportunità e le sfide di un mercato tecnologicamente in continua evoluzione e di orchestrare al meglio la strategia omnicanale sempre più rilevante per il nostro brand”.