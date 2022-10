Caffè Borbone sceglie ancora The Jackal: on air la nuova campagna

Caffè Borbone insieme ai The Jackal per rilanciare i valori dell'antica miscela

Caffè Borbone, azienda napoletana leader in Italia di torrefazione e confezionamento, sceglie ancora il gruppo comico The Jackal per il nuovo spot pubblicitario che andrà in onda da domenica 16 ottobre. Caffè Borbone con il gruppo comico di Ciro Priello e Fabio Balsamo punta a confermare la sua immagine di leader come caffè italiano per eccellenza, raccontando nello spot i valori della capsula in alluminio compatibile con macchine ad uso domestico Nespresso. In più, la campagna è anche l'occasione per lanciare in tv le nuove miscele: Mia Napoli, Ciao Venezia e Magica Palermo per la linea professional, Rotonda, Vivace e Armonia per la linea dedicata ai supermercati. La pianificazione del nuovo spot è stata curata da MediaCom Italia.