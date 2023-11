Call Tech Action: al via l'evento dedicato a innovazione e formazione

IIA, Assofintech, ICE SDA Bocconi: presentato l'evento "Call Tech Action" dedicato a innovazione e formazione

È stata presentata oggi con una conferenza stampa a Palazzo Marino la Call Tech Action: un’iniziativa congiunta di Assofintech, Italian Insurtech Association (IIA), ICE SDA Bocconi, School of Management del Politecnico di Milano con Italian PropTech Network e Osservatori Digital Innovation e con il patrocinio del Comune di Milano. Un’unione tra operatori del settore e istituzioni per promuovere educazione, formazione e lavoro, ridurre asimmetrie informative e disparità, che vede nuovamente la città di Milano come capitale del lavoro e dell’innovazione.

La CTA si terrà a Milano dal 27 novembre al 1° dicembre 2023 e prevederà 5 giorni di incontri sui tre macrotemi del Fintech, Insurtech e PropTech tra panel, conferenze, social event, talk, podcast e interviste. Gli incontri saranno aperti al pubblico e rappresenteranno un’occasione di confronto dinamico e inclusivo tra imprenditori, aziende, istituzioni, associazioni, addetti ai lavori e giovani con l’obiettivo di informare sui fabbisogni delle imprese Italiane e sulle competenze necessarie per rimanere competitivi in un mercato del lavoro che sta evolvendo velocemente.

Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, ha dichiarato: “In un'epoca in cui l'incidenza della tecnologia sul mondo del lavoro è sempre più marcata, Call Tech Action si presenta come un grande spazio di condivisione di conoscenze e prospettive. Rappresenta un'opportunità rilevante per comprendere gli attuali cambiamenti in atto e per esplorare le competenze necessarie oggi per mantenere la competitività e superare il divario tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. La trasformazione delle sfide in opportunità e in un motore di crescita, non solo economica, ma anche sociale e culturale, richiede un impegno collettivo: Call Tech Action è la riposta più efficace e la dimostrazione che quando pubblico e privato sanno fare rete, si ottengono risultati eccellenti”.

Layla Pavone, Responsabile Coordinamento Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, ha sottolineato: “Il Comune di Milano promuove e sostiene con il suo patrocinio la Call Tech Action, una straordinaria occasione di network tra imprenditori, aziende, istituzioni, associazioni, addetti ai lavori e giovani, sui temi delle competenze e delle professioni del futuro. Da tempo un rapporto del World Economic Forum ci ha spiegato che il 65% dei bambini di oggi farà un lavoro che ancora non esiste. Per una transizione digitale che, se giusta, etica e sostenibile, può favorire la crescita di tutti, è fondamentale promuovere l’educazione e la formazione, ma è un impegno che può essere portato avanti solo con un lavoro di squadra, un’alleanza fra attori pubblici e privati e una visione strategica dei nuovi bisogni e dei nuovi servizi: un movimento che Milano, con il programma di incontri, eventi, conferenze della Call Tech Action può contribuire a creare, avendo la fortuna e la possibilità di investire sul futuro e di contare su competenze che fanno la differenza”.

Gimede Gigante, Professor of Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi & Director of ICEInnovation and Corporate Entrepreneurship, ha commentato: “Siamo onorati di dare il via, qui in SDA Bocconi, alla Call Tech Action Week. Questa iniziativa rappresenta un ponte tra studenti e mondo del lavoro, tra professione e innovazione, e tra Milano e l’ambito internazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare un fertile terreno di incontro tra nuove tecnologie e idee innovative, iniziando un cammino che porti le istituzioni a incontrare le nuove generazioni, e queste ultime a muoversi verso un futuro ricco di promesse. La Call Tech Action segna quindi l’inizio di un percorso, dove l’entusiasmo, la scoperta e la curiosità guidano questa ‘prima volta’, ponendo le basi per ridurre sempre di più il divario tra istruzione e mondo del lavoro. Anche per il centro ICE, Innovation and Corporate Entrepreneurship, di SDA Bocconi CTA rappresenta l'occasione per presentare European FS Tech Hub, la piattaforma europea per i temi di innovazione, governance e valutazione”.

Maurizio Bernardo, Presidente di Assofintech, ha dichiarato: “Ancora una volta Milano si riafferma capitale economica anche della finanza innovativa con uno sguardo dedicato ai giovani talenti ed alla tecnologia. La ribalta internazionale contribuisce ad attrarre investitori stranieri lavorando con le Istituzioni e la conoscenza prodotta dagli atenei milanesi. L'educazione finanziaria e digitale e l'inclusione economica rivolta alla figura della donna sono parole chiave per queste giornate dense di appuntamenti”.

Marco Giorgino, Professore di Financial Markets & Institutions e Direttore Scientifico dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, ha commentato: “L’importanza strategica di questa iniziativa che consente di mettere a sistema istituzioni accademiche e scientifiche con operatori professionali e aziende a servizio dell’innovazione e della sostenibilità in ambito economico e finanziario per la competitività del sistema paese e della piazza milanese in modo particolare. L’attenzione prestata ai talenti, al capitale umano, a idee innovative e sostenibili che hanno nella tecnologia digitale una leva fondamentale di sviluppo è al centro dell’intero programma di lavoro”.

Andrea Ciaramella, Professore associato, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano e Co-Founder, Real Estate Center e Italian PropTech Network, ha commentato: "Siamo orgogliosi di questa iniziativa perché fare sistema è il miglior modo per generare innovazione. Quello proptech è un fenomeno in crescita, caratterizzato da moltissime start up giovani (più del 70% sono fondate da under 40), che vede la città di Milano protagonista; la diffusione di tecnologie, piattaforme e soluzioni digitali nella filiera immobiliare favorisce trasparenza ed efficienza nella gestione dei processi, in un settore oggi significativamente impegnato nella transizione digitale ed energetica; inoltre, la contaminazione di competenze (architetti, ingegneri, economisti, sociologi, informatici, data analist) genera servizi di nuovo tipo per la città, le imprese, i cittadini".

Simone Ranucci Brandimarte, Co-Fondatore e Presidente di Italian Insurtech Association, ha dichiarato: “Ringrazio il Comune di Milano per il supporto offerto alla nostra iniziativa. Noi di Italian Insurtech Association siamo orgogliosi di essere tra i promotori di questo ambizioso progetto, in cui ci inseriamo con la IV edizione dell’Italian Insurtech Summit. I settori che qui rappresentiamo si trovano di fronte ad una sfida senza precedenti: rivoluzionare il loro modello di business al fine di restare competitivi in un mondo guidato da nuovi dettami tecnologici. Questo scenario ci ha spinto a realizzare un evento che vuole promuovere la cultura digitale. È importante, infatti, che le nuove generazioni conoscano i fabbisogni delle imprese Italiane in modo tale da intraprendere percorsi formativi adeguati a ottenere le skills richieste dal mercato. Il Gap di competenze digitali all’interno della filiera assicurativa continua a essere una delle principali sfida del nostro settore, così come lo è per gli altri qui rappresentati. Noi di IIA lavoriamo per favorire lo sviluppo di queste nuove competenze attraverso corsi, webinar e partnership strategiche”.

La Call Tech Action sarà inaugurata il 27 Novembre nell’Auditorium Ferrero di SDA Bocconi a partire dalle ore 10:00. La Cerimonia di Apertura celebra il potere trasformativo dell’inizio, unendo tecnologia, nuove generazioni, e l’apertura verso il futuro e l’imprenditorialità nei settori Fintech, Insurtech e Proptech. L’evento sarà occasione per dare il via alle attività della settimana con la partecipazione di esperti, professionisti, figure di spicco, giovani e studenti che si occupano di innovazione, con focus particolare su educazione, formazione e lavoro nei settori Fintech, Proptech ed Insurtech, fornendo ai partecipanti preziose opportunità di networking.

A seguire il 28 Novembre si proseguirà con il Fintech Day presso Le Village by CA Milano. Il Fintech Future 2023, è la terza edizione dell’appuntamento annuale di Assofintech, l’Associazione Italiana per il Fintech, l’Insurtech e il Proptech. Sarà l’occasione per fare il punto sull’evoluzione della normativa e per discutere dei temi più caldi del settore con i protagonisti del mercato, che si confronteranno nel corso di tre brevi tavole rotonde che toccheranno il tema delle nuove norme europee in tema di cripto-asset e in tema di equity crowdfunding, anche dal punto di vista degli investitori.

Il 29 novembre presso la sede del Circolo Filologico Milanese si svolgerà il Proptech Day. L’Italian Proptech Network presenterà i risultati del monitoraggio annuale del fenomeno proptech in Italia: diversi interventi, focalizzati sui temi di innovazione, giovani e futuro, relazioni internazionali e punti di vista delle associazioni di settore, degli investitori e dei grandi player del real estate, tutti legati dal fil rouge dell’innovazione digitale. Dal 30 Novembre al 1° dicembre si terrà l’Italian Insurtech Summit 2023 presso la location Le Village.

Questo appuntamento sarà suddiviso in tre moduli: l’Insurtech Ecosystems & Insurtech Awards, che si terrà nei giorni precedenti alla CTA, il 23 e 24 novembre, dedicate all'industria dell'Insurtech e alle opportunità nel settore delle innovazioni digitali; l’Italian Insurtech Market dal 25 al 29 novembre, l'evento sarà fully digital e vedrà la partecipazione di relatori internazionali che forniranno una visione dei nuovi modelli di business e dell'offerta del mercato assicurativo; il 30 novembre e l'1 dicembre, l'evento tornerà a svolgersi in presenza con il Talenti e Competenze & Training Awards che si concentrerà sulla formazione, l'aggiornamento delle competenze (skilling e reskilling) e la proiezione sul futuro del lavoro nel settore assicurativo.