Campari, ufficializzata la partnership con Festival di Cannes

Campari, collaborazione con il Festival di Cannes: avrà uno spazio speciale al Palais des Festivals

Campari ha annunciato l’avvio della partnership con il celebre Festival di Cannes a partire dall’edizione di quest’anno, la 75esima, in programma dal 17 al 28 maggio 2022. Il brand sarà presente alla rassegna in veste di Partner Ufficiale e con uno speciale spazio dedicato, presso il Palais des Festivals. Il cinema riflette l’alchimia perfetta tra passione, creatività e lungimiranza che contraddistingue Campari, la cui storia - iniziata nel 1860 - è da sempre intrecciata al mondo delle arti e del Grande Schermo. Da Fellini a Sorrentino, passando per i giovani talenti emergenti, Campari ha dato vita nel corso dei decenni a un rapporto davvero significativo con il Cinema. La partnership con il Festival di Cannes si inserisce proprio all’interno di questo speciale sodalizio, attingendo alla storia di lunga data che lega Campari a questo mondo.

Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, è entusiasta di questa nuova collaborazione: “Per noi è un piacere dare il benvenuto al nuovo partner, Campari, in occasione del nostro 75° anniversario. L’esclusivo spazio, creato ad hoc da Campari per il Festival di Cannes, saprà fondere perfettamente la magia del Cinema con lo spirito mondano del Festival”.

Julka Villa, responsabile Global Marketing di Campari Group aggiunge: “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership ufficiale con il Festival di Cannes, manifestazione in totale sintonia con le passioni che appartengono al DNA di Campari. Date le nostre radici e l’amore che da sempre nutriamo per il Cinema, la collaborazione rappresenta per noi un’opportunità per continuare ad alimentare questa emozionante tradizione. L’annuncio arriva peraltro in un anno molto speciale per il brand, con l’assegnazione al Negroni di cocktail più venduto al mondo e tante altre novità all’orizzonte. Siamo quindi molto felici di condividere questo nostro viaggio”.