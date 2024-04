Carlsberg Italia, iCorporate è la nuova agenzia di comunicazione corporate

Carlsberg Italia sceglie iCorporate per la comunicazione aziendale

Carlsberg Italia annuncia di aver scelto iCorporate, società di consulenza specializzata nella comunicazione corporate, finanziaria, di sostenibilità, di crisi e nella gestione della reputazione sia offline che online, con sede a Milano, come agenzia di comunicazione nel percorso di rafforzamento della propria corporate identity. Più nel dettaglio, iCorporate avrà in carico la gestione delle attività di ufficio stampa e di relazioni con i media, volte a rafforzare il posizionamento di Carlsberg Italia e a valorizzare asset chiave.

Tra questi, vi è l’innovazione, che, anche grazie alla rivoluzionaria tecnologia DraughtMaster, rappresenta un valore fondamentale dell’azienda, la strategia ESG Together Towards Zero & Beyond (che tra i suoi punti di forza, oltre ai vantaggi in termini ambientali della tecnologia DraughtMaster, annovera l’impegno in ambito DE&I e nella cultura del bere responsabile) e la valorizzazione dello storico sito Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona, nonché attuale stabilimento produttivo di Carlsberg Italia.

“ICorporate si è dimostrato un partner strategico con cui costruire insieme una solida strategia di comunicazione corporate per rafforzare il nostro posizionamento attraverso un efficace programma di media relations. Questa nuova sinergia ci permetterà di valorizzare le caratteristiche chiave che contraddistinguono il nostro business, con lo scopo di promuovere azioni e progetti concreti a favore dell’ambiente, delle persone e dei territori in cui operiamo”, commenta Serena Savoca di Carlsberg Italia.