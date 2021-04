Cattolica Assicurazioni lancia Active Live, primo prodotto Auto con Generali

Cattolica Assicurazioni lancia sul mercato Active Live, il primo prodotto in partnership con Generali

L’Internet of Things al servizio della protezione e della sicurezza degli automobilisti. Grazie alla partnership sottoscritta la scorsa estate con Assicurazioni Generali, Cattolica lancia sul mercato Active Live, il nuovo prodotto Auto per migliorare la tutela di chi si mette al volante.

“Siamo particolarmente soddisfatti del lancio sul mercato di quello che è uno dei primi, concreti, risultati della nostra collaborazione con Generali, una partnership strategica all’insegna dell’innovazione che ci permetterà, grazie alle competenze e capacità di Generali Jeniot, società specializzata nei servizi IoT, di offrire soluzioni sempre più digitali e personalizzate ai nostri clienti in un settore di business molto competitivo come quello dell’Auto – ha commentato l’Amministratore Delegato di Cattolica, Carlo Ferraresi -. L’unione delle nostre competenze e della capacità di innovazione tecnologica di Generali permetterà di sviluppare altre importanti collaborazioni industriali già dai prossimi mesi, in particolare in ambito Salute, facendo leva sulle sinergie con la piattaforma di servizi Generali Welion”.

“La telematica è destinata a incidere sempre di più nelle dinamiche di un settore come quello del Motor – ha ricordato Luigi Barcarolo, Direttore Danni Auto, Insurance Analytics and Business Architecture di Cattolica -. Insieme a Generali Jeniot, con Active Live compiamo un ulteriore passo in avanti nella transizione dal classico paradigma assicurativo basato sulla logica del danno rimborso a quella che si fonda sui concetti di prevenzione e protezione. Si pensi ad esempio a due servizi garantiti come il monitoraggio dello stile di guida con i consigli su come migliorare il proprio comportamento al volante e il contatto diretto con la Centrale di Assistenza in caso di emergenza”.

Active Live Voice e Active Live Protect vantano un’app dedicata, Live App, che consente al cliente di accedere comodamente dal proprio smartphone a tutta una serie di servizi come l’assistenza in real time e lo score comportamentale per il monitoraggio dello stile di guida. Per garantire maggiore protezione, il prodotto Active Live può essere arricchito da ulteriori garanzie tra le quali assistenza stradale, danni a veicolo identificato ma non assicurato, infortuni del conducente, tutela legale.