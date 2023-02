CDP, 5ª tappa roadshow a Palermo: inaugurato ufficio territoriale

CDP, strumenti e progetti a supporto di imprese e PA presentati durante la quinta tappa del Roadshow a Palermo: al via nuovo ufficio territoriale

"Inauguriamo con orgoglio, qui, al Teatro Massimo di Palermo, la quinta tappa del Roadshow Cassa Depositi e Prestiti". Queste le parole del Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini che, nella cornice del Teatro Massimo, il più grande teatro lirico italiano e fra i più importanti al mondo, ha dato il via a un'ulteriore e importante tappa del percorso intrapreso dal Gruppo sul territorio italiano: l'obiettivo è di fornire strumenti e progetti a favore di imprese e Pubbliche Amministrazioni locali, al fine di creare le condizioni ideali per imprese e PA per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all'implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Tra le numerose iniziative che Cassa Depositi e Prestiti ha realizzato negli ultimi anni nel territorio siciliano, quattro miliardi investiti a favore di circa 11.000 imprese e 240 enti pubblici della Sicilia di cui 128 milioni per infrastrutture di rilevanza strategica, una rinegoziazione dei mutui per oltre 560 milioni in favore di enti locali e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla regione.

"È da due anni che CDP, che ha la sua base a Roma, ha iniziato ad aprirsi di più, attraverso l'inaugurazione di sedi nel territorio con risultati incoraggianti, aiutandoci a essere recepiti non solo come un'Istituzione importante a livello nazionale ma come una realtà capace di dialogare in modo proattivo e costruttivo sui territori. Parlare di territori in Sicilia significa parlare di arte, cultura patrimonio naturalistico ma anche crocevia importante per la collocazione geografica, anche da un punto di vista dell'industria e dei servizi che noi siamo convinti si possano sviluppare, consentendoci di far emergere come i territori abbiano enormi potenzialità rispetto anche a quelle mostrate fino a oggi. Obiettivo di CDP è la crescita sostenibile del Paese", racconta il Presidente Gorno Tempini durante il discorso inaugurale.

"Il nostro dovere fiduciario della gestione del risparmio postale", prosegue Gorno Tempini, "si deve affiancare a politiche di sviluppo. Questo è un periodo complesso a livello economico, perché la pandemia e la guerra hanno portato a delle sfide nuove che mostrano criticità ma, allo stesso tempo, sono delle opportunità. L'agenda europea oggi, per la prima volta, non solo mette a disposizione un'ingente quantità di capitali, ma identifica le aree su cui lavorare e in cui favorire una crescita che non sia solo una fiammata, ma capace di radicarsi a lungo".

A sancire il rafforzarsi dell'impegno del Gruppo verso il territorio, l'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale di Palermo, il primo della Regione, che permetterà a CDP di essere ancora più vicina al territorio e alle comunità locali. Impegno fortemente premiato da Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo intervenuto durante l'evento e che ha ampiamente ringraziato la fiducia data alla Regione da Cassa Depositi e Prestiti: "L'intera Sicilia ha bisogno di guardare al futuro, attraverso una progettualità di ampio respiro. Occorre guardare all'impresa, all'innovazione. Abbiamo tante risorse, ma non sempre la capacità di spesa coincide, nè l'esito degli atti riesce a dare seguito alle idee. Per questo ringrazio CDP a nome della Città, la scelta di aprire qui un ufficio rappresenta un'attestazione di stima e una certificazione di speranza, un impegno reciproco comune, simbolicamente sancito qui al Teatro Massimo".

L’inaugurazione del nuovo ufficio di Palermo si inserisce nel più ampio progetto di Cassa Depositi e Prestiti di presenza sul territorio, che ha portato alla creazione di 27 uffici per garantire una copertura di tutte le Regioni italiane e per cogliere al meglio le esigenze di imprese e Pubblica Amministrazione. Anche per rafforzare le storiche collaborazioni con attori chiave come Regioni, Fondazioni Bancarie, Istituzioni Finanziarie e Associazioni di categoria. La rete dei 27 uffici è quasi completata, ad eccezione di quello di Cagliari la cui apertura è prevista nel corso del 2023.

Alla quinta tappa del Roadshow CDP presso il Teatro Massimo, hanno partecipato insieme a Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP: Regina Corradini d’Arienzo, Amministratore Delegato di Simest, Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Raffaele Bonsignore, Presidente Fondazione Sicilia, Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia, Alessandro Albanese, Presidente Confindustria Sicilia e Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo.

Dopo le tappe di Napoli, Brescia, Venezia, Firenze e Palermo, il Roadshow di CDP proseguirà con Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Torino e Verona.

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP, intervenuto durante l'evento, ha commentato: "CDP può offrire una gamma strumenti per seguire le imprese in ogni fase della loro vita, nonchè offrire un contributo specifico sulle filiere steategiche facendo leva sul sistema territoriale che stiamo creando e dunque sulla nostra capacità di fare sistema. La regione Sicilia in particolare è al settimo posto per le startup attive, dimostrando che la propensione delle imprese siciliane a investire in impresa sostenibile è maggiore della media. Occorre dunque imparare ad ascoltare le esigenze e le richieste delle imprese, del tessuto territoriale, così che il dialogo possa trasformarsi in progettualità".

Il commento di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP

"L'impegno di CDP è chiaramente per la Sicilia, per la Calabria, in quanto l'ufficio di Palermo avrà anche giurisdizione sulla Calabria, e si configura in una vicinanza più stretta alle imprese e agli enti locali della regione, in un momento in cui c'è una grande bisogno di investimenti e in cui l'impegno dell'Europa è sotto gli occhi e dobbiamo essere capaci di tradurlo in progetti e in occasioni di crescita e sviluppo", commenta Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, che aggiunge: "È un orizzonte ampio quello che la Cassa si ripropone che ha come obiettivo quello di favorire una crescita intelligente, sostenibile, che sia il frutto di una collaborazione fra il mercato, quindi fra il settore privato e il settore pubblico e auspicabilmente con noi, con l'intento che si riesca a fare da ponte e forza propositiva per entrambe".

Per quanto riguarda la nuova apertura dell'ufficio territoriale nella città di Palermo, il Presidente Gorno Tempini racconta: "Stiamo aprendo delle sedi che si affiancano a degli angoli di ascolto e collaborazione con le Fondazioni. Siamo quasi a trenta e ovunque siamo andati abbiamo avuto un'accoglienza positiva, abbiamo avuto un riscontro importante e dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche e delle imprese, CDP viene percepita come più vicina, più dialogante e quindi è tutto positivo".