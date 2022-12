CDP, €150 mln alla provincia di Bolzano per la banda ultralarga

CDP, erogato finanziamento da €150 mln alla Provincia Autonoma di Bolzano per il completamento della rete a banda ultralarga

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha erogato un finanziamento da 150 milioni di euro alla Provincia Autonoma di Bolzano per l’aumento di capitale di Infranet, la società partecipata dall’ente che si occupa della gestione, pianificazione e manutenzione dell’infrastruttura digitale su tutto il territorio altoatesino. Le nuove unità immobiliari che verranno raggiunte dalla rete in fibra ottica saranno quasi 80.000. Le risorse consentiranno all’azienda di attuare gli investimenti necessari a proseguire nella progettazione e nella realizzazione della rete a banda ultralarga, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2026 circa 120.000 unità immobiliari (oggi, sono circa 41.000 gli immobili serviti) e offrire così a tutti gli operatori telefonici l’accesso alla rete in fibra ottica.

La collaborazione tra CDP e la Provincia Autonoma di Bolzano permetterà di realizzare un’infrastruttura di ultima generazione, con prestazioni elevate in termini di velocità, affidabilità e latenza, che potrà garantire a cittadini e imprese l’utilizzo dei servizi innovativi abilitati dal digitale, come la telemedicina, i servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, lo smart working, l’Internet of Things, lo streaming online di contenuti in HD, e ancora, le applicazioni intelligenti per le Smart City come la mobilità sostenibile (e-mobility e sharing mobility), il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale e la gestione dell’illuminazione pubblica.

Con questo finanziamento CDP rinnova il sostegno alla Provincia, dopo la linea di credito da 40 milioni erogata lo scorso anno, anch’essa destinata al potenziamento della rete a banda ultralarga. L’operazione, coerente con le missioni individuate dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), segue le priorità di intervento definite dalle Linee Guida Strategiche relative alla Digitalizzazione come previsto dal Piano 2022-2024 di CDP, con l’obiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle infrastrutture di connettività sia alla digitalizzazione delle imprese e della PA per generare un impatto sociale e ambientale positivo.